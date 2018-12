Ilustrační FOTO - Haló noviny

Transparentní Piráti? Ne, jen obstruující!

Ačkoli si sněmovní opozice prosadila informaci ministra dopravy k situaci na D1 na Vysočině, Dan Ťok čekal na svou chvíli marně. Piráti totiž tolik zdržovali, aby opět neskončilo první kolo projednávání novely zákona o EET, až přišla polední přestávka.

Takže opakované přerušení. Už od září. Vládní novela o elektronické evidenci tržeb, která mj. rozšiřuje okruh tržeb podléhajících evidenci, se tak ve Sněmovně nedostala do druhého čtení. Opět pokračovaly kritické projevy opozice. Tentokrát hlavně Pirátů. Zákonodárci se tak už nedostali k debatě o situaci na modernizovaném úseku dálnice D1 na Vysočině, kde minulý týden kvůli sněžení zkolabovala doprava. Šlo o jasnou pirátskou obstrukci. Vždyť první čtení se vleče už od září. Pirát Mikuláš Ferjenčík mluvil dlouze a opakovaně a o problémech doslova od Šumavy k Tatrám. Také o daních, kůrovci, důchodech, digitalizaci, exekucích, soudní soustavě, infrastruktuře… Jasná zdržovačka. V rozsáhlém projevu mj. řekl, že zákon zhoršuje podmínky pro podnikání řady lidí a nebude fungovat. Poukazoval na jiné oblasti, kterým se podle něj vláda dostatečně nevěnuje, jako příklad uvedl odliv kapitálu do zahraničí. »Vláda se chová jako absolutní čučkaři ve vztahu k tomu, co je ten obrovský problém, a to je odliv kapitálu,« prohlásil Ferjenčík.

Děravá bárka pluje divnými vlnami

»Tady jsme viděli rozpor slov a činů. Poslanci za pirátskou stranu mají plná ústa transparence, ale budou namítat cokoliv proti zákonu, který transparenci přináší, protože jim EET nevyhovuje. Pravděpodobně je pro ně mnohem důležitější, aby těžili elektronickou měnu za státní peníze apod.« prohlásil místopředseda Sněmovny, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

»Logika Pirátů v případě dalšího projednávání EET ustupuje do pozadí. V první fázi souhlasili, při čtvrtečním jednání však Piráti svou bárku obrátili směrem zcela opačným. Jejich názory doznaly značných kotrmelců. Obstrukce, které používají, jen zdržují konstruktivní a pragmatická jednání. Jejich bárka je patrně děravá a pluje podivnými vlnami,« reagovala pro náš list předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

ANO nevylučuje ani mimořádnou schůzi

Oč jde? Novela zákona o EET především reaguje na loňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Části podnikatelů má usnadnit evidování tržeb tak, aby je mohli evidovat bez připojení k internetu. Do desetiprocentní sazby DPH přesouvá např. stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Prvního dne sedmého měsíce od nabytí účinnosti novely se má evidence tržeb rozšířit i na obory, které jí dosud nepodléhaly. Týká se to hlavně řemeslníků.

Pokud se novela neocitne na programu dnes, vrátí se k ní poslanci až příští rok. Šlo o šestý pokus ukončit první čtení.

Předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek novinářům po skončení jednání řekl, že se hnutí pokusí zařadit EET na lednovou schůzi Sněmovny. Nevyloučil ani možnost svolání mimořádné schůze dolní komory. Sněmovní většina nechtěla přerušit debatu o EET kvůli rozpravě k situaci na D1, chtěla udělat už tečku za prvním čtením. Neprošel ani návrh Petra Gazdíka (STAN) přerušit projednávání novely zákona do doby, než přestane sněžit a na dálnici D1 nebude žádná kolona. Patrik Nacher (ANO) správně obvinil Piráty, že se k situaci na D1 Sněmovna nedostala kvůli jejich nekonečným řečem. »Chovali jste se jako Jára Cimrman, vyjadřovali jste se ke všemu,« sdělil.

(ku)