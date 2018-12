Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Premiér ve Sněmovně opět chyběl

Při projednávání písemných interpelací premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně opět chyběl, v Senátu odůvodňoval zákony.

Jeho nepřítomnost zvedla z lavic Jakuba Michálka (Piráti) a Jiřího Valentu (KSČM). Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek se premiéra chce ptát na elektronický spis. »Opravdu mě mrzí, že interpeluji od října a pan premiér ještě nepřišel na písemné interpelace. Nevím, jestli to tady takhle potáhneme další tři roky,« řekl.

Místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta chce s předsedou vlády debatovat o válečných reparacích Německa. V lednu na dalších písemných interpelacích kvůli zahraniční cestě bude chybět, a jeho interpelace tak propadne. »Interpelace má poměrně závažné téma, já ten další termín budu na jednání Parlamentního shromáždění Rady Evropy, takže moje interpelace takzvaně propadne. Budu se muset panu premiérovi, přihlásit opět a dojde na mě dejme tomu za půl roku. Tak jsou efektivní písemné interpelace,« zdůraznil Valenta.

Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) slíbil, že se na premiéra znovu obrátí, aby situaci vyřešil, podle něj je na zvážení i změna jednacího řádu v této věci. Za to se přimlouval i předseda STAN Petr Gazdík. »To, co tady zažívá kolega Valenta, se tu sice dělo i v minulosti, vždycky byl problém dostat ministry na interpelace. Ale dovolím si za těch 8,5 roku, co jsem v parlamentu, tvrdit, že teď je to skutečně jedna z nejtristnějších situací« řekl a vyzval ke změně pravidel pro interpelace tak, aby byly rychlejší a efektivnější.

(ku)