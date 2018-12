Ruský prezident Vladimir Vladimirovič Putin. FOTO - Haló noviny

Putin varoval před jadernou válkou

Ruský prezident Vladimir Putin v pravé moskevské poledne (v 10.00 SEČ) opět předstoupil před domácí a zahraniční novináře. Loni během obdobné výroční tiskové konference odpovídal na desítky dotazů téměř čtyři hodiny. Mezi jiným varoval před nebezpečím jaderné války.

»Tisková konference v prosinci bude tradiční, její podoba zůstane zachována,« avizoval akci v předstihu Putinův mluvčí Dmitrij Peskov, podle kterého se šéf státu na tuto příležitost připravuje tři dny studiem obrovského množství podkladů a informací. V pořadí šlo o 14. »velkou« tiskovou konferenci nynějšího ruského prezidenta. První z nich, v roce 2001, trvala půldruhé hodiny. Nejdelší se odehrála v roce 2008, kdy ruský vůdce setrval s žurnalisty čtyři hodiny a 40 minut. Letos podle vládního listu Rossijskaja gazeta už jeden rekord padl: akreditovalo se 1702 novinářů, zatímco loni jich bylo 1640 a v roce 2001 asi 500.

Odpověď na americkou »obranu«

Ruský prezident varoval před rostoucím nebezpečím jaderné války, jakož i zániku civilizace a lidstva. »Neusilujeme o převahu, ale o uchování strategické rovnováhy. Zajišťujeme svou bezpečnost a víme, jak to dělat,« prohlásil současně o vývoji nových ruských zbraní, které podle něj mají být schopny proniknout jakoukoliv protiraketovou obranou. Nebezpečí jaderného konfliktu se podle něj zvyšuje tím, že se rozpadl mezinárodní systém, který dosud bránil závodům ve zbrojení. Ale na americkou protiraketovou obranu »jsme museli odpovědět«, a to vývojem nových zbraní. Putin připustil, že v tomto směru má Rusko nyní jistou převahu, ale celkově mu jde o udržení rovnováhy. Těžko si však představit, jak se bude situace dále vyvíjet, pokud USA odstoupí od dohody o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Situace je podle něj na hraně a stoupá i hrozba lidského omylu a selhání. Nebezpečí nelze podle ruského prezidenta podceňovat, ale nezbývá než věřit, že »lidstvo má zdravý rozum a pud sebezáchovy, aby nedošlo ke krajnostem«. Putin na tiskové konferenci takto odpovídal na otázku novináře, kterému nynější situace připomíná dětství v dobách Sovětského svazu, provázené obavami z jaderné války.

Domácí otázky

Prezident také zdůraznil úspěšné výsledky ruské ekonomiky. Vyzdvihl růst hrubého domácího produktu (HDP) za 10 měsíců letošního roku o 1,7 procent (s prognózou 1,8 % za celý rok), zvýšení reálných příjmů obyvatelstva o 0,5 %, či to, že průměrná předpokládaná délka života v Rusku se letos »trochu« prodloužila na 72,9 roku. Naopak inflace v posledních měsících měsících vzrostla a zřejmě překoná roční míru ve výši čtyř procent. »Musíme vstoupit do jiné ekonomické ligy,« zdůraznil Putin v debatě s novináři o významu národních projektů, které mají urychlit rozvoj země za cenu nákladů v řádu 20 bilionů rublů v příštích letech. Rusko podle hlavy státu potřebuje průlom, aby si zajistilo budoucnost.

»Je příznačné, že prezident tentokrát věnoval úvodní vystoupení právě národnímu hospodářství a domácím otázkám. Mezinárodních témat se nedotkl ani v souvislosti se západními sankcemi,« uvedl internetový list Gazeta.ru. Zaznamenal také, že v papírech, které šéf státu držel v rukou, byly vidět i rukou psané poznámky, z čehož je patrné, že se Putin »připravoval do poslední chvíle«.

Některé prvky ano

Hlava státu se dotkla i socialismu. Domnívá se, že jeho opětovné nastolení v Rusku už není možné, ale za přípustné pokládá uchování některých prvků, hlavně v sociální oblasti, jako je dostupné zdravotnictví či školství, anebo snaha vymýtit chudobu.

Vyjádřil se i k incidentu s ukrajinskými loděmi v Kerčském průlivu. Ruské úřady obviňují námořníky z nezákonného překročení ruských hranic a chystají se je postavit před soud. Putin znovu obvinil Kyjev, že vyslání lodí do průlivu představovalo provokaci, která měla vyostřit situaci mezi Moskvou a Kyjevem. Tato akce se podle něj povedla jen z hlediska zvýšení popularity stávajícího prezidenta Petra Porošenka v předvolebních průzkumech. Ruský prezident současně obvinil ukrajinské vedení, že počítalo s tím, že někteří z námořníků zahynou, ale to se naštěstí nestalo. Rusové při ostřelování ukrajinských lodí, které narušily ruské výsostné vody, nejméně tři členy jejich posádek zranili včetně důstojníka ukrajinské kontrarozvědky.

Rusofobové v Kyjevě

Na otázky ukrajinského novináře ohledně výdajů na správu separatistického Donbasu, podmínek výměny politických vězňů a zajatců a vměšování do ukrajinských voleb, Putin odpověděl protiotázkami. Nikoli Rusové, ale ukrajinské úřady podle něj střílejí po vlastních občanech, zatímco Rusko poskytuje a bude poskytovat Donbasu humanitární a další pomoc. »Pokusy řešit politické problémy násilím – a kyjevské úřady to stále dělají – jsou předurčeny ke krachu,« prohlásil. »My chceme všude na Ukrajině mír a rozkvět. Máme na tom zájem, protože Ukrajina zůstává jedním z nejdůležitějších partnerů a vzájemný obchod roste přes všechno úsilí kyjevských úřadů, roste i letos. Ale dokud v kyjevských kabinetech jsou rusofobové, nechápající zájem vlastního lidu, bude tato nenormální situace pokračovat, a to bez ohledu na to, kdo je v Kremlu,« prohlásil. Kyjevské úřady podle něj jen rozeštvávají ukrajinský a ruský lid, a za to jim Západ vše odpouští.

Putin se pozastavil i nad západními sankcemi, rozšířenými naposledy kvůli údajné otravě bývalého důstojníka ruské armádní rozvědky GRU a britského špiona Sergeje Skripala. »Cíl sankcí je jediný: zpomalit rozvoj Ruska jako konkurenta,« zdůraznil.

Setkání s Trumpem

Putin neví, zda ještě bude mít další schůzku s americkým protějškem Donaldem Trumpem, přestože je na setkání připraven. O schůzce nemůže říci nic určitého, přestože se nahromadilo hodně otázek, od dvoustranných vztahů po Sýrii a KLDR. Trumpův poradce John Bolton dříve uvedl, že k setkání nedojde, dokud Moskva nepropustí zajaté ukrajinské námořníky. Trump podle Putina bude terčem dalších útoků z Kongresu USA a anglosaský svět podle něj vůbec čelí hlubokým změnám dosavadních hodnot. »Nechtějí uznávat vítězství Trumpa ve volbách, nechtějí uznávat výsledky hlasování referenda o brexitu,« prohlásil. Podle listu Kommersant dal najevo, že rusko-americké vztahy ještě nedosáhly dna, od kterého by se odrazily, aby se mohly začít zlepšovat.

Důstojné místo

No jasně, odpověděl za výbuchu smíchu v sále Vladimir Vladimirovič Putin na otázku amerického listu The Wall Street Journal, zda chce vládnout světu. Štáb, z něhož se chce vládnout světu, ale podle ruského prezidenta nesídlí v jeho zemi, nýbrž jde o propagandistické »razítko«, kter é se proti Rusku používá kvůli politickému prospěchu. Vždyť »hlavním cílem ruské zahraniční politiky je zajistit příznivé podmínky pro rozvoj Ruské federace a její důstojné místo ve světě«.

(ava, čtk)