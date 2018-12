FOTO - wikimedia commons

Francie Sýrii opustit nehodlá

Francie bude i nadále vojensky působit v Sýrii. Řekla to ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová, která reagovala na středeční oznámení o stažení amerických vojenských sil ze Sýrie, protože tzv. Islámský stát (IS) byl podle Washingtonu poražen.

Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová uvedla, že IS byl v Sýrii oslaben, ale stále v Sýrii je. »Islámský stát je oslaben jako nikdy. Nebyl ale vymýcen, ani jeho kořeny. Je třeba jeho poslední zbytky definitivně vojensky porazit,« uvedla Parlyoá. Loiseauová ujistila, že Francie své vojenské působení v Sýrii neukončí: »Pro tuto chvíli v Sýrii zůstáváme. Boj proti terorismu neskonči.« Francouzští diplomaté řekli, že oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o stažení amerických vojáků Paříž zaskočilo. »Ukazuje to, že můžeme mít odlišné priority a že musíme spoléhat především na sebe,« prohlásila Loiseauová. Podle diplomatů s Trumpem ve středu telefonicky hovořil francouzský prezident Emmanuel Macron. Trump stažení oznámil už v dubnu, ale tehdy ho Macron přesvědčil, aby USA v Sýrii zůstaly. Francouzská armáda působila v mezinárodní koalici, jíž velely USA. Má tam vojenská letadla, která využívají základnu v Jordánsku. Koalice má rovněž dělostřelectvo na irácko-syrské hranici a pomáhá arabsko-kurdským jednotkám v boji proti IS. Zatímco USA přiznaly, že v Sýrii působí asi 2000 jejich vojáků, Francie přítomnost svých vojáků v Sýrii nikdy nepotvrdila.

FOTO - wikimedia commons

Trumpovo rozhodnutí o stažení ze Sýrie šokovalo i některé americké zákonodárce a spojence. Několik hodin před Trumpovým vyjádřením oznámila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, že přítomnost amerických vojáků v Sýrii vytváří nebezpečnou překážku diplomacii. »Nelegální přítomnost USA v Sýrii je nebezpečnou překážkou na cestě k dohodě,« řekla. Ruský prezident Vladimir Putin s názorem, že IS byl poražen, souhlasí.

Mluvčí britského ministerstva zahraničí uvedl, že IS v Sýrii zdaleka není poražen. »Mezinárodní koalice učinila v boji proti IS ohromný pokrok. Zbývá ale ještě mnohé udělat a nesmíme přestat pouštět ze zřetele hrozbu, jakou IS představuje. I když IS ztratil území, stále je hrozbou,« uvedl.

Arabsko-syrská koalice (SDF), kterou v Sýrii dosud podporoval Washington, se domnívá, že odchodem Američanů vznikne na východě vakuum, kterého IS využije. Podle SDF dal Trump Islámskému státu šanci přeskupit se. »Bude to mít negativní dopad na protiteroristickou kampaň. V oblasti vznikne politické a vojenské vakuum a tamní lidé se ocitnou v kleštích mezi znepřátelenými stranami,« uvedla SDF v prohlášení. Podle ní se na východě Sýrie rozpoutá boj. SDF na Trumpovo rozhodnutí hledí jako na zradu spojence, které je nechalo napospas především Turkům. Ankara uvedla, že americké rozhodnutí chápe jako uvolnění oblasti východně od Eufratu od amerických jednotek. Jde o oblast u turecké hranice a Ankara si nepřeje, aby v ní působily syrské kurdské milice podporované Washongtonem, které Turecko považuje za teroristy.

(čtk)