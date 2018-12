Od dubna je brazilský exprezident Luiz Inácio Lula da Silva vězněn ve městě Curitiba. FOTO - wikimedia commons

Soudcův verdikt umožní propustit Lulu

Brazilský federální soudce vydal verdikt, který umožní dočasné propuštění všech odsouzených, kteří ještě nevyčerpali všechny možnosti odvolání. Díky tomuto rozhodnutí by mohl být už v následujících hodinách propuštěn na svobodu i levicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva, který je od dubna ve vězení za údajnou korupci.

Verdikt soudce brazilského nejvyššího federálního soudu Marka Aurelia Mella má podle médií okamžitou platnost, ale kdo ho chce využít, musí ještě požádat o jeho uplatnění příslušné úřady. Lulův právní zástupce Cristiano Zanine už v reakci uvedl, že o propuštění Luly požádá soud ve městě Curitiba, kde je exprezident ve vězení.

Stále populární

Nyní 73letý Lula da Silva nastoupil do vězení poté, co mu soud druhé instance potvrdil a ještě zvýšil trest za korupci na dvanáct let. Lula, který stál v čele Brazílie v letech 2003 až 2010, ale ještě nevyčerpal všechny možnosti pro odvolání, a proto se letos snažil i kandidovat znovu na prezidenta. To mu ale v září zamítl soud. Lula se těší stále velké popularitě, je jedním z nejoblíbenějších politiků, protože za své vlády dostal pomocí sociálních programů miliony chudých obyvatel z bídy.

Opora v článku ústavy

Federální soudce Mello se ve svém verdiktu opírá o článek ústavy, který stanoví, že trest vězení lze nastoupit až v případě, že se dokončí odvolací proces. Lulovi zbývají ještě dvě možnosti odvolání k vyšším soudům. Nástup výkonu trestu už po potvrzení rozsudku soudem druhé instance umožňuje verdikt nejvyššího federálního soudu z roku 2016.

Obviněný Temer

Lula byl účelově obviněn a dostal se do vězení za prezidentování pravicového Michela Temera. Toho nyní brazilská generální prokuratura obvinila z korupce a praní špinavých peněz. Oznámila to ve středu televizní stanice Globo. Prokurátoři viní hlavu státu z braní úplatků v souvislosti s dekretem z roku 2017, který se týkal fungování brazilských přístavů. Temer, kterému vyprší mandát na konci roku a kterému se v minulosti již dvakrát podařilo v parlamentu zabránit svému vydání, trvá na své nevině. Úřadu v čele země se ujal v roce 2016 z pozice viceprezidenta po sesazení tehdejší levicové prezidentky Dilmy Rousseffové parlamentem.

Podezření z korupce

Vyšetřovatelé mají podezření, že dekret o fungování přístavů mohl Temer vydat v zájmu logistické společnosti Rodrimar S. A. výměnou za finanční odměnu. Kromě Temera policie z korupce v této kauze viní dalších deset lidí včetně jedné z jeho dcer Maristely a dvou jeho blízkých spolupracovníků. Soud s Temerem nemůže začít bez schválení dvoutřetinovou parlamentní většinou. Vzhledem k tomu, že prezident svůj úřad opustí k 1. lednu 2019, poslanci už žádost prokuratury nejspíš neprojednají. Po opuštění funkce ovšem Temer imunitu ztratí.

Prezident je podezřelý z korupce ještě v jiné kauze. Podle brazilské federální policie existují důkazy, že dostal úplatky od stavební firmy Odebrecht, která stojí v centru obřího korupčního skandálu, jenž se dotýká více než desítky zemí Latinské Ameriky. Prezident měl na úplatcích získat v přepočtu zhruba 6,6 milionu korun.

(ava, čtk)