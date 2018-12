Strážní věže a oplocení vězeňských polí. FOTO - wikimedia commons

Vyvázne bez trestu

Bývalý dozorce z koncentračního tábora Majdanek není zdravotně způsobilý, a nebude proto souzen. Rozhodl o tom soud ve Frankfurtu nad Mohanem. Bývalého člena jednotek SS, jehož jméno nebylo zveřejněno, prokuratura viní z napomáhání k 17 000 vražd v nacistickém táboře na území okupovaného Polska.

Obviněný je »ze zdravotních důvodů trvale nezpůsobilý k jednání«, uvedl soud, a odmítl proto zahájit hlavní líčení, neboť by jej obžalovaný podle lékařského posudku nebyl schopen »v úměrné míře« sledovat. Bývalý esesman byl obžalován už v srpnu loňského roku. Státní zastupitelství se může ještě proti rozhodnutí soudu odvolat. Nyní 97letý Němec pracoval v koncentračním táboře Majdanek, který stál nedaleko východopolského Lublinu, pracoval od srpna 1943 do ledna 1944. Podle prokuratury napomáhal 3. listopadu 1943 k vraždě 17 000 Židů během tzv. Akce dožínky (Aktion Erntefest). Při ní byli Židé stříleni nad jámami, které byly za tímto účelem vykopány.

Pece nového krematoria. FOTO - wikimedia commons

Německo po usvědčení dozorce z vyhlazovacího tábora Sobibor Johna Demjanjuka v roce 2011 vystupňovalo své úsilí o stíhání dalších osob, které se na nižších úrovních na hromadném zabíjení nepřímo podílely. Vesměs se to týká osob starších 90 let. V posledních letech tak bylo odsouzeno několik táborových dozorců z řad SS. Zemřeli ale ještě předtím, než rozsudky nabyly právní moci nebo před nástupem do vězení. Před týdnem byl v západoněmeckém Münsteru přerušen proces s 95letým exdozorcem z někdejšího koncentračního tábora Stutthof Johannem Rehbogenem. Důvodem bylo jeho vážné onemocnění srdce a ledvin. V lednu by měl soud rozhodnout, zda se jeho stav zlepšil natolik, aby mohl proces pokračovat.

