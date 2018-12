Ilustrační FOTO - pixabay

Karenční doba nakonec zrušena bude

Je snad zrušení karenční doby poté, co Senát odmítl novelu zákoníku práce, podle níž by firmy měly platit zaměstnancům od července náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci, ohroženo? Stínová ministryně práce KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová je přesvědčena o tom, že nikoli.

Podle kritiků ke zrušení karenční doby není důvod, zaměstnavatele by to příliš zatížilo. Novela se tak vrací Sněmovně, která však může veto horní komory přehlasovat. Pokud však většina poslanců nezmění názor, je to jisté. Zaměstnanci by podle novely měli dostávat i v prvních třech dnech nemocenskou ve výši 60 procent, náklady by hradili zaměstnavatelé. Neměli by tedy být v prvních třech dnech marodění na nule. Zaměstnavatelům, kteří proti zrušení karenční doby protestují, se mají snížit odvody o 0,2 procenta, což představuje zhruba 3,5 mld. Kč.

Stínová ministryně práce KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už dřív uvedla, že zrušení karenční doby bude představovat výpadek příjmů státu ve výši zhruba tři miliardy korun ročně. Hospodářská komora odhaduje, že by dodatečné výdaje firem mohly činit až pět miliard vzhledem k tomu, že se zvýší nemocnost a zástup za nemocné se bude hledat obtížně.

»Nás rozhodnutí Senátu velmi mrzí, dlouhodobě jsme usilovali o zrušení karenční doby. Opravdu nechápu Senát, že přistoupil k tak radikálnímu návrhu a předlohu nám vrátil. Přesto věřím, že Sněmovna se k tomu postaví tak, jak má. Přehlasuje rozhodnutí Senátu. A tím konečně zrušíme karenční dobu, což je ve prospěch zaměstnanců,« poznamenala Aulická.

Hrazení nemoci je u firem benefit

Horní komoru označily představitelky ČSSD za pravicovou. »Zrušení karenční doby je pro nás principiální záležitost, je to jedna z věcí, proč jsme vstoupili do vlády. Myslíme, že kolektivní trestání pracujících za to, že onemocní, není v pořádku,« konstatovala poslankyně Kateřina Valachová. Kromě ANO, ČSSD a KSČM podpořili novelu zákoníku práce také Piráti a čtyři z osmi lidovců.

Aulická připomněla, že mnozí zaměstnavatelé používají hrazení prvních tří dnů pro své zaměstnance jako benefit. »Senát je nyní blíž pravicovým náladám. Jsem přesvědčená a věřím tomu, že Sněmovna Senát přehlasuje,« zdůraznila pro náš list.

Odpůrci novely argumentovali i tím, že opětovné proplácení nemocenské je krok populistický a zrušení karenční doby odmítl i Ústavní soud. Spoluautorka poslanecké novely Kateřina Valachová (ČSSD) tvrdí, že sociálně slabší lidé nemohou být nemocní, protože by to pro ně znamenalo citelný výpadek příjmů. »Není správné, pokud tři dny neplatíme zaměstnancům nic. To není normální, to není poctivé,« uvedla.

Krok Senátu podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) ukazuje, že ještě není dobojována otázka posílení ochrany pracujících v ČR.

Jde o jednu z priorit KSČM

Novelu sociálním demokratům pomohli při prvním projednávání ve Sněmovně prosadit ANO, KSČM a Piráti. Koncem října v dolní komoře pro ni zvedlo ruku 128 ze 189 přítomných poslanců, což by stačilo i na přehlasování senátního veta. Pro KSČM je to dlouhodobá priorita.

Karenční dobu zavedla v úsporném balíčku Topolánkova vláda (ODS). Ústavní soud ji k pololetí 2008 zrušil, kabinet neproplácení prosadil znovu, ale snížil odvody firmám. Ústavní soudci poté tuto úpravu nechali v platnosti. Nyní nedostávají zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci nic. Náhradu mzdy poskytuje od čtvrtého do 14. dne nemoci za pracovní dny zaměstnavatel, a to tři pětiny průměrného denního výdělku. Od 15. dne se dávky poskytují z pojištění.

(ku)