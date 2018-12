Pastrňák sbírá body, Krejčího šestistovka

Útočník David Pastrňák se ve čtvrtečním utkání NHL podílel na všech třech gólech Bostonu. Výhru 3:1 nad Anaheimem režíroval brankou a dvěma asistencemi. Po jeho přihrávce skóroval David Krejčí, který si připsal 600. bod v soutěži. Jakub Voráček přispěl gólem k vítězství Philadelphie 2:1 nad Nashvillem.

Ondřej Palát překonal brankáře Davida Ritticha a s Tampou Bay porazil Calgary 5:4 po samostatných nájezdech. Český gólman kryl 32 střel a v rozstřelu pět ze sedmi nájezdů. David Kämpf asistoval u dvou branek Chicaga, které zvítězilo v Dallasu 5:2.

Boston se v pasáži od 29. do 46. minuty dostal do třígólového trháku. První dvě branky padly v dobře sehraných přesilových hrách a skóre otevřel 22. zásahem v sezoně Pastrňák střelou bez přípravy z levého kruhu. Havířovský rodák byl poté součástí kombinace, kterou do odkryté branky zakončil Torey Krug. Krejčí se trefil po přihrávce Pastrňáka zpoza pravého kruhu a bodoval v osmém utkání za sebou (5+6).

Dvaatřicetiletý Krejčí spojil celou kariéru v NHL s Bostonem, v jehož dresu nasbíralo 600 bodů dosud jen devět hráčů. Rodák ze Šternberka je desátý s bilancí 181 gólů a 419 asistencí. »Je to krásné číslo. Měl jsem velké štěstí, že jsem nastupoval s opravdu dobrými hráči. Je to i jejich zásluha,« uvedl Krejčí, jehož aktuální bodová série souvisí i se zařazením do elitní formace k Pastrňákovi a Bradu Marchandovi.

Voráček měl při zakončení snadnou práci. Gólman Nashvillu Pekka Rinne neudržel střelu Radka Gudase od modré čáry, Sean Couturier se neukvapil a místo dorážky přihrál úplně volném českému hráči, který puk pohodlně doklepl do prázdné branky. Philadelphia vyhrála i druhý zápas pod trenérem Scottem Gordonem. Dvacetiletý gólman Carter Hart, který v minulém zápase debutoval v NHL, zneškodnil 31 střel.

»On je tím hlavním důvodem, že jsme oba zápasy vyhráli,« řekl Voráček o Carterovi, jemuž kryl opět záda Michal Neuvirth. »Hrajeme i trochu jinak. Zlepšili jsme se v obraně, vytváříme si spoustu šancí. To je dobrá zpráva do budoucna. V téhle hře musíme pokračovat,« dodal kladenský odchovanec, jemuž chybí jen bod, aby také pokořil šestistovku (184+415).

Stejně jako Voráček skóroval z jednoduché pozice i Palát. Český útočník doklepl volný puk v brankovišti do prázdné branky a vstřelil úvodní gól zápasu. Calgary sice ještě v první třetině třemi zásahy výsledek otočilo, ale v 56. minutě už zase prohrávalo 3:4. Bod kanadskému týmu zařídil v 58. minutě Johnny Gaudreau.

Rittich, který chytal od úvodní minuty počtvrté za sebou, inkasoval čtyři góly v základní hrací době poprvé v sezoně. Český gólman ale v dramatickém rozstřelu dlouho držel naděje Calgary na výhru. Sice pustil hned úvodní nájezd, při němž ho překonal Victor Hedman střelou k tyči, poté ale z dalších pěti pokusů neinkasoval. Vyzrál na něj až v sedmém kole J.T. Miller ranou nad lapačku a zajistil tím lídrovi soutěže bonusový bod.

Výhru nevychytal ani Petr Mrázek, který s Carolinou podlehl doma Detroitu 1:4. Český brankář v souboji proti svému bývalému klubu pustil tři góly z 23 střel, čtvrtý přidali Red Wings v power play. Hosté odskočili z 1:1 na 3:1 po dvou tečích, na které neměl Mrázek šanci zareagovat.

Uzdravil se Dominik Simon, který se po téměř měsíční absenci opět objevil v základu Pittsburghu a radoval se z výhry 2:1 nad Nashvillem. České trio Radim Šimek, Tomáš Hertl a Lukáš Radil vyšlo po minulých bodových hodech naprázdno a se San Jose podlehlo Winnipegu 3:5. V dresu vítězů se blýskl hattrickem Nikolaj Ehlers.

