Ilustrační FOTO - pixabay

Hledání lanýžů učí na psí univerzitě

»Dej se do toho, Rocky, dobře hledej! No vidíš, výborně!« Labrador vrtí ocasem celý šťastný, že se mu podařilo najít poklad: lanýže. Po tři týdny byl Rocky studentem italské Univerzity pro psy cvičené na vyhledávání lanýžů a teď na něj může být páníček hrdý.

V čele této poněkud zvláštní akademie ležící v městečku Roddi na severozápadě Itálie stojí Giovanni Monchiero, který dokáže stejně jako jeho otec, dědeček a pradědeček udělat z obyčejných psů experty na vyhledávání lanýžů. »Vycvičit psa tak, aby hledal lanýže, je velmi jednoduché. Chce to jen hodně trpělivosti a je třeba vycházet z toho, že pro psa to je hra,« říká 55letý Giovanni. »Začínáme tím, že necháme psa hrát si s lanýžem. Já používám čerstvé lanýže, ale kdo je nemá, může nakapat trochu oleje s lanýžovou vůní na tenisový míček. Hodíte ho, pes ho musí přinést a vy ho odměníte sušenkou,« vysvětluje. Pak učitel hru ztíží tím, že lanýž vyhodí na travnatou plochu, aniž by pes viděl, kde se lanýž nachází. »Pak je třeba psa povzbuzovat, aby hledal, a když lanýž najde, odměnit ho pochvalou a pamlskem,« zdůrazňuje Giovanni. »Jakmile si pes zvykne na lanýžovou vůni, uschovává se lanýž pod zem, zpočátku nepříliš hluboko,« dodává.

Vůně dřeva a přírody

Oblast kolem města Alba, kde Roddi leží, je proslulá bílými lanýži, které charakterizuje intenzivní vůně připomínající dřevo a přírodu, uvádí Antonio Degiacomi, prezident Národního centra pro studium lanýžů. Hledání lanýžů je vášeň, vysvětluje Monchiero, který chodí na tyto houby ráno a večer po celou sezonu, která trvá od 21. září do 31. ledna. Univerzitu pro psy cvičené na vyhledávání lanýžů založil jeho pradědeček v roce 1880 a Giovanni uchovává toto dědictví. Tvrdí, že sice ne všichni psi se mohou naučit vyhledávat lanýže, ale že všechny rasy mají šanci. »Jsou psi, kteří mají dispozice k hledání lanýžů, jiní je zase nemají,« vysvětluje Giovanni, jenž ze svého malého německého pinče vychoval úplného experta na lanýže. »Pan Monchiero je z celého Piemontu nejlepší. Už mu svěřuji třetího psa,« říká majitel Rockyho Diego Guaraldo. »Nepoužívá násilné metody, jako je vyhladovění psa, ale mírné prostředky. Ze psů dělá skutečné šampiony,« dodává. »Daří se mu v psovi probudit cosi, co z něho udělá blázna do lanýžů. Je třeba, aby pes byl pečlivý a soustředěný, aby se nenechal zlákat pachem zvěře,« říká Guaraldo. Pes vycvičený Monchierem cítí lanýž až na dvacetimetrovou vzdálenost, ujišťuje.

Třítýdenní výcvik stojí 400 eur (10 400 Kč). Monchiero cvičí své »žáky« třikrát denně, ale hned přestane, když vidí, že toho pes má dost nebo je unavený. Za jednu až dvě hodiny výcvik obnoví. »To je základní kurz. Aby se pes stal skutečným expertem, je třeba v průměru tří let. A i potom je nutné psa dále cvičit, alespoň obden,« zdůrazňuje Monchiero. Rocky má všechny předpoklady, aby uměl lanýže vyhledávat. Má to ale jednu malou chybu: pes lanýže žere! »Žádný problém, umí lanýž najít, je třeba ho jen naučit výměnu, že za lanýž dostane pamlsek,« ujišťuje Giovanni a dodává, že někteří psi stejně kousek lanýže ukousnou. »Lepší je mít v kapse mírně poškozeného lanýže, než žádného,« směje se ale Diego Guaraldo.

(čtk)