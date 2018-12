Kůrovcová kalamita je zřejmě dosud největší v historii českých zemí. FOTO – Haló noviny/Jiří ZIKMUND

Hlavní události v ekonomice ČR v roce 2018

Leden

2. - Česká pošta oznámila, že od února zvýší cenu známky na obyčejný dopis do 50 gramů o tři koruny na 19 Kč a cena doporučeného psaní vzroste o šest korun na 44 Kč.

3. - Veterinární správa oznámila, že africký mor prasat se na Zlínsku rozšířil mimo vysoce rizikovou oblast ohraničenou ohradníky. Poslední potvrzený případ afrického moru prasat na Zlínsku se objevil v dubnu. Nařízení, na jehož základě musel krajský úřad udržovat elektrické ohradníky funkční, odvolali veterináři 1. října, zákaz vstupu do lesů 26. listopadu.

10. - Insolvenční správce zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe Mirko Möllen podal žalobu na vydání nafty, kterou měla ČR uskladněnou v nádržích firmy v bavorském Kraillingu.

24. - Premiér Andrej Babiš předal prezidentu Miloši Zemanovi demisi své menšinové vlády. Prezident vládu pověřil výkonem funkce do jmenování nové.

Únor

2. - Česká měna byla na letos nejsilnější úrovni k euru 25,19 Kč/EUR i k dolaru 20,163 Kč/USD.

6. - Vrchní soud v Olomouci odmítl odvolání Citibank proti reorganizačnímu plánu těžební společnosti OKD a potvrdil schválení plánu. Reorganizační plán schválili věřitelé loni v srpnu a krajský soud to poté potvrdil.

8. - Začal jeden z protestů pražských taxikářů proti alternativním službám typu Uber. Poté taxikáři kvůli Uberu protestovali v Praze ještě několikrát. Vláda po jednání se zástupci taxikářů 14. února slíbila rychlé narovnání podmínek s alternativními přepravními službami. Společnost Uber se později dohodla s vládou, že si zařídí živnostenské oprávnění a její řidiči budou plnit podmínky pro běžné taxikáře.

Březen

1. - Ministr průmyslu Hüner zaslal australské společnosti European Metals Holdings (EMH) výpověď memoranda o těžbě lithia u Cínovce. EMH, která má v lokalitě přednostní právo k těžbě, v přípravě na těžbu lithia a cínu pokračuje, v říjnu oznámila, že získala povolení zahájit průzkumné vrty.

5. - Předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier řekl, že firma investuje v příštích pěti letech do alternativních pohonů a nových služeb mobility zhruba dvě miliardy eur.

11. - Oznámeno, že do společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM) ze skupiny Vítkovice Machinery Group vstoupí SPV VTK podnikatele Jaroslava Strnada. V dubnu VHM po několika měsících obnovily chod ocelárny a celou výrobu. SPV VTK se postupně stane většinovým vlastníkem VHM.

21. - Sněmovna schválila přístup správců daně k širšímu okruhu údajů. Banky, spořitelní a úvěrová družstva nebo platební společnosti budou muset poskytovat úřadům údaje vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz.

Duben

4. - Majitelem těžební společnosti OKD se stal znovu stát. Akcie OKD převzali zástupci státního podniku Prisko, stát za ně zaplatil téměř 80 mil. Kč.

5. - Státní podnik Lesy ČR oznámil, že kvůli předčasnému vypovězení smluv ze strany lesnických firem přijde přibližně o 2,5 mld. Kč. Lesnické firmy pro ně ztrátové smlouvy vypověděly bez sankce k 31. prosinci 2017. Podnik jim to nabídl na základě usnesení vlády.

6. - Soud poslal do úpadku ostravskou společnost Vítkovické strojírny. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Většina z 600 zaměstnanců odešla.

11. - Vítězem tendru na provozovatele mýtného systému vyhlásilo ministerstvo dopravy (MD) konsorcium firem SkyToll a CzechToll. V září ÚOHS zamítl námitky dosavadního provozovatele firmy Kapsch a MD následně uzavřelo kontrakt na 10 let s konsorciem, jež zvítězilo s nabídkou 10,75 mld. Kč.

12. - Zkrachovalá kladenská huť Poldi byla vydražena za 261 mil. Kč. Vydražitel však v termínu nezaplatil stejně jako vítězové dalších dražeb. V červnu byla Poldi vydražena za 251 mil. Kč, v srpnu za 256 mil. Kč. Do další dražby se již nikdo nepřihlásil.

13. - V ČR se po 20 letech objevil v chovu drůbeže pseudomor, takzvaná Newcastleská nemoc. Byla nařízena mimořádná veterinární opatření, skončila v květnu.

25. - Skupina PPF dokončila nákup sta procent akcií strojírenské skupiny Škoda Transportation včetně dalších aktiv souvisejících s její činností.

30. - Vláda schválila memorandum o spolupráci s německou automobilkou BMW, na jehož základě by firma mohla dostat investiční pobídku k vybudování testovacího centra na Sokolovsku. V listopadu vláda rozhodla, že BMW získá pobídku až 528,75 mil. Kč.

Květen

2. - ČD vyhlásily soutěž na dodávku až 50 elektrických vlaků pro regionální dopravu. Hodnota tendru přesáhne šest miliard korun.

3. - ČR zvítězila v další solární arbitráži a nemusí platit 310 mil. Kč, které požadovali žalobci mimo jiné za údajné porušení česko-německé dohody o vzájemné ochraně investic.

16. - Vláda rozhodla, že společnost Český Aeroholding skončí a spojí se do jedné firmy s Letištěm Praha, které bude nástupnickou společností.

Červen

12. - Pražští radní rozhodli, že hlavní město zaplatí za 49procentní podíl ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) 1,754 mld. Kč.

27. - Prezident Zeman jmenoval druhou vládu premiéra Andreje Babiše (ANO) složenou z ANO a ČSSD s podporou KSČM.

- Bankovní rada ČNB zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na jedno procento.

Červenec

3. - Česká měna byla k euru na letos nejnižší úrovni 26,075 Kč/EUR.

13. - Odborové svazy oznámily, že prodaly Dům odborových svazů na pražském Žižkově. Hodnota nemovitosti se odhaduje kolem miliardy korun.

18. - Výrobce letecké techniky Aero Vodochody představil na aerosalonu ve Farnborough u Londýna nástupce letounu L-159 s označením F/A-259 Striker.

Srpen

2. - Bankovní rada ČNB zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 p. b. na 1,25 %.

- Krajský soud v Brně zamítl reorganizační plán brněnské strojírny Královopolská RIA a poslal ji do konkursu. Uznané pohledávky dosahují 1,5 mld. Kč.

24. - Agrární komora oznámila, že letošní sucho napáchalo v českém zemědělství škody za devět až 11 mld. Kč.

28. - Valná hromada petrochemického holdingu Unipetrol schválila vytěsnění minoritních akcionářů firmy.

30. - Rakouská Erste Group oznámila, že hodlá vykoupit akcie České spořitelny od drobných akcionářů. V říjnu pak valná hromada ČS rozhodla o vytěsnění minoritních akcionářů.

Září

1. - Začaly platit slevy z jízdného ve vlacích a autobusech, které na jaře pro studenty a seniory ve výši 75 % schválila vláda.

12. - Sněmovna schválila novelu zákona o zrušení někdejšího Fondu národního majetku, podle které vláda bude smět využívat peníze z takzvaného Fondu privatizace ve státním rozpočtu, a to bez určení konkrétního účelu. Vyslovili se pro ni poslanci ANO, ČSSD a KSČM.

26. - Bankovní rada ČNB zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba stoupla o 0,25 p. b. na 1,5 %.

Říjen

1. - Výrobce léků Zentiva oznámil, že má nového majitele. Francouzská skupina Sanofi dokončila prodej firmy investiční společnosti Advent International sídlící v USA. Cena činí 1,9 mld. eur (asi 49 mld. Kč).

- Pro banky začalo platit doporučení ČNB zpřísňující poskytování hypoték.

8. - Skupina PPF spustila proces ke sjednocení Air Bank, českého a slovenského Home Creditu s Monetou Money Bank. Vznikne tak dvojka ve spotřebitelských půjčkách a trojka ve velikosti bankovní sítě pod značnou Air Bank.

12. - Skupina ArcelorMittal oznámila, že její hutní podnik ArcelorMittal Ostrava a další podniky v Evropě koupí britská společnost Liberty House.

- Aero Vodochody představilo nový letoun L-39NG, nástupce legendárního cvičného letounu L-39 Albatros.

24. - Vláda rozhodla, že zemědělci a pěstitelé stromů budou mít k dispozici dvě miliardy korun jako kompenzaci za sucho.

30. - Premiér Babiš řekl, že by se životnost JE Dukovany mohla prodloužit o deset let. Náklady by byly 20 mld. Kč, nový jaderný blok by přitom stál zhruba 200 mld. Nový blok by měl vzniknout právě v elektrárně Dukovany, jejíž životnost by měla podle dosavadních předpokladů skončit někdy kolem roku 2035.

Listopad

1. - Bankovní rada ČNB zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba stoupla o 0,25 p. b. na 1,75 %.

6. - Valná hromada Pražských služeb schválila vytěsnění drobných akcionářů, město se tak stane jediným vlastníkem společnosti.

7. - Náměstek ředitele Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Petr Zahradník řekl, že současná kůrovcová kalamita je dosud největší v historii českých zemí. Kůrovec letos zřejmě napadne 12 až 15 mil. kubíků dřeva po zhruba šesti milionech kubíků loni.

- Vláda rozhodla, že ČR bude v letech 2019 až 2025 čerpat na modernizaci železnic úvěr ve výši 11,5 mld. Kč od Evropské investiční banky.

13. - Česká koruna se propadla na nejslabší letošní úroveň k dolaru na 23,05 Kč/USD.

15. - Novým Ejpovickým tunelem, s 4150 m nejdelším železničním i silničním v ČR, projel první vlak. Pro všechny vlaky včetně osobních byl obousměrně otevřen 9. prosince.

16. - Koncern Volkswagen oznámil, že do roku 2023 přesune výrobu vozů rodiny Passat do závodu automobilky Škoda Auto v Kvasinách, kde se budou vyrábět spolu s modely Škoda Superb a Kodiaq. V Kvasinách vyráběné modely Škoda Karoq a Seat Ateca přesune do nového závodu, který postaví ve východní Evropě.

20. - Vláda rozhodla, že minimální mzda vzroste od ledna o 1150 Kč na 13 350 Kč.

22. - Podle francouzského listu Les Echos se francouzská automobilka PSA Group a japonská Toyota rozhodly, že do roku 2021 ukončí společnou výrobu malých vozů. Toyota pak v rámci dohody koupí podíl PSA v jejich společném závodě Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) v Kolíně. Automobilky PSA Group a Toyota později oznámily, že Toyota bude v Kolíně dál vyrábět vozy pro obě společnosti.

26. - Premiér Babiš oznámil, že národní investiční plán vlády zahrnuje přes 17 000 projektů za 3,45 bil. Kč na léta 2019 až 2030. Do roku 2022 je to 1,23 bil. Kč. Nejvíce projektů navrhlo ministerstvo dopravy, a to za zhruba dva biliony korun.

27. - ERÚ oznámil, že regulovaná část ceny elektřiny pro domácnosti vzroste v průměru o 2,2 %.

Prosinec

5. - Sněmovna schválila novelu zákona o DPH, podle které jízdné ve veřejné dopravě mělo nově spadat do desetiprocentní sazby daně místo nynějších 15 %.

Ivan CINKA