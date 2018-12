Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dohadování o růstu mezd v zemědělství

Zaměstnavatelé se se zemědělskými odbory na zvyšování mezd od příštího roku nedohodli, další kolo jednání bude mezi vánočními svátky.

Odbory chtějí nárůst mzdových tarifů o osm procent, řekl předák zemědělských odborářů Bohumír Dufek. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy přišli zaměstnavatelé s nabídkou pětiprocentního nárůstu, nakonec ustoupili na šest procent. Jinou nabídku přijmout nechtějí.

Od letošního roku stouply minimální mzdové tarify o 6,1 procenta. Průměrná mzda v oboru činila 23 713 korun měsíčně, prohloubil se tak rozdíl proti mzdám v národním hospodářství. Průměrná hrubá mzda v ČR ve třetím čtvrtletí činila 31 516 Kč.

Podle Dufka je načase, aby zaměstnavatelé jednou odsouhlasili přímo odborářský návrh. Podle něj se v minulosti vždy návrh odborů snížil. Podle Pýchy je výsledná nabídka zaměstnavatelů kompromisem, u dvou nejnižších platových tříd by mzdy vzrostly o 8,5 procenta. Dufek naopak argumentuje, že dříve, kromě loňska, se několik let minimální mzda v ČR nezvyšovala, přidání by mělo být o to větší.

Zatím není jasné, zda budou odboráři podepisovat stejnou smlouvu s největšími zaměstnavateli v Zemědělském svazu ČR i Českomoravském svazu zemědělských podnikatelů.

Loni klesl počet pracovníků v zemědělských podnicích o 0,2 procenta na zhruba 100 tisíc lidí. Zpomaluje se tak dlouholetý úbytek, předloni byl pokles 0,7 procenta. Přes 42 procent pracovníků v oboru je ve věku mezi 45 a 59 lety. Podíl pracovníků v zemědělství tvoří 1,9 procenta celkové zaměstnanosti v zemi.

(ng)