Zakletá dálnice D1 a Geosan

Poslední dny se mimo jiné točí okolo dění na dálnici D1, na níž se (nejen) v minulém týdnu tvořily kolony, které se táhly desítky kilometrů, a řidiči zde tak trávili celé hodiny. Na toto téma došlo dokonce i v parlamentu.

I tento týden se politici vyjadřovali k opravovanému úseku dálnice D1 na Vysočině, kde v minulém týdnu v hustém sněžení kolabovala doprava. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je situace na D1 problémem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ne osobně ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). ŘSD uznalo svou zodpovědnost za údržbu, podle mluvčího Jana Rýdla však silničáři reagovali včas. Ti mimo jiné již dokončili rozšíření vozovky mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem.

D1 mezi 90. a 104. kilometrem se opravuje od letošního března, dělníci kvůli stavbě zúžili vozovku. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení TGS Joint Venture tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Kvůli průtahům v pracích měl původní dodavatel přijít o smlouvu, v úterý od ní sám odstoupil. »Odstoupili jsme od smlouvy o dílo a ukončujeme naši činnost na zakázce,« řekla mluvčí společnosti Geosan Vlasta Končelová.

»Doufám, že pochopili, že by ten úsek nedostavěli, a tohle je asi nejjednodušší cesta,« reagoval na krok konsorcia Ťok. »Obávám se, že nebyla schopnost tohoto konsorcia tu práci dobře udělat,« dodal. Stát bude nyní po konsorciu vymáhat penále. »Jsou tam velké škody,« doplnil, výši škod ale neupřesnil.

ŘSD a Ťok čelí kritice poté, co se po sněžení v minulém týdnu v okolí zúžení vytvořily kolony dlouhé desítky kilometrů. Podle Kraje Vysočina kolaps provozu způsobila nepřipravenost úseku na zimní podmínky.

Výběr firmy, která opravu mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem převezme, by Ťok rád urychlil. »Hledáme možnost, jak bychom ve stavbě pokračovali ne soutěží, ale že bychom hledali cestu pro přímé zadání výběrem ze tří nabídek. Budeme mít stanovisko, zda se dá postup použít, začátkem ledna,« řekl Ťok. Věří, že se kvůli nutnosti výběru nového dodavatele neztratí celá příští stavební sezona. Podle premiéra je třeba změnit zákon o zadávání veřejných zakázek, aby nezohledňoval pouze nabídnutou cenu.

Ťok už v pondělí oznámil, že opravovaný úsek se okamžitě rozšíří, aby vznikl plnohodnotný pruh a vozovku bylo možné v zimě dobře udržovat. Práce na rozšiřování začaly ve středu, dokončeny byly ve čtvrtek v poledne. Skončilo tak i svádění dopravy do jednoho pruhu, kvůli kterému se zde tvořily kolony.

ŘSD oznámilo, že řidiči mohou nově posílat připomínky ohledně problémů s dopravními kolonami či potížemi při opravách silnic na e-mailovou adresu kolaps@rsd.cz. Silničáři budou informace, videa a fotografie vyhodnocovat a v případě potřeby přijmou vhodná opatření.

Dálnice D1 je noční můrou všech

Otázky Haló novin pro poslance KSČM Leo Luzara

V současné době se hodně omílá otázka nesjízdnosti dálnice D1…

Dálnice D1 je neustálým předmětem diskuse a noční můrou všech, co po ní cestují, protože si nikdy nemůžou být jisti tím, kdy a zda vůbec dojedou tam, kam potřebují. Probíhající opravy v kombinaci s hustým sněžením způsobily především na Vysočině kolaps provozu a několikakilometrové fronty. Zažili jsme to již vícekrát, a tak nikoho nepřekvapí, že teď všichni hledají toho, kdo za to může.

Nepomohlo by třeba omezení jízdy kamionů v levém pruhu?

KSČM již v minulosti navrhovala řešení v rámci omezení jízdy kamionů v rychlých pásmech dálnice. To bylo tímtéž ministerstvem a stejnými odborníky odmítnuto, dnes toto navrhují jako určité řešení. Já bych teď především doporučil panu ministru Ťokovi, aby si na svém ministerstvu udělal pořádek.

Kdo za současný stav podle vás tedy může?

Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly letos v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení TGS Joint Venture tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Construzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Fakt, že sdružení od smlouvy odstoupilo, již také všichni víme. Firma Geosan označila jako důvod odstoupení od smlouvy hlavně to, že se během několika posledních měsíců objevily skryté překážky. Jak jsme se mohli dočíst, podle výkonného ředitele Geosan Group nebylo možno dosáhnout změny ve smlouvě, protože ŘSD svými neuvážlivými, účelovými, nesprávnými a politicky motivovanými kroky o další spolupráci nestojí.

Podle ministra Ťoka nebylo konsorcium schopné tuto práci udělat dobře a stát bude vymáhat penále. Bude se hledat nová firma, která tento úsek dálnice uvede do přijatelného stavu. Bude vybrána bez soutěže, formou jednacího řízení. To je jistě uklidňující a povzbuzující pro všechny ty řidiče, kteří strávili a bezpochyby ještě stráví mnoho nedobrovolných hodin v autě na dálnici!

Vy máte zkušenosti s firmou Geosan?

Firma Geosan je mně, jako poslanci Moravskoslezského kraje, velmi dobře známá. A to ve spojitosti s nekonečným a stále se oddalujícím termínem sanace lagun po bývalé chemičce Ostramo v Ostravě, při němž do ovzduší uniklo velké množství oxidu siřičitého. Z tohoto důvodu jí byla Českou inspekcí životního prostředí udělena pokuta šest milionů korun. Dle mého názoru firma již při této zakázce dávno státu prokázala, že »to dokáže«. Rezivějící skelety technologií stojící miliony z kapes nás všech spolu s pokusy o netransparentní likvidaci kalů, které vzbudily velké emoce a protesty nejenom u nás, ale i v zahraničí, měly být varováním úředníkům zodpovědným za výběrová řízení státu. Nabízí se tedy otázka, na které dveře klepali a které kliky leštili, aby stále dokola zadávali prodlužování termínů a byla jim akceptována neschopnost odvést kvalitní práci! Toto téma budu spolu s celým poslaneckým klubem KSČM sledovat a budeme požadovat jasná opatření v oblasti kontrolingu a při vypisování veřejných zakázek. Nesmí opakovaně docházet k beztrestnému podstřelování cen spoléhajícímu se na dobré vazby na ministerstva a přivírání očí dozoru.