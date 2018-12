Důl ČSM. FOTO - Wikimedia commons

Tragický výbuch v Dole ČSM

Explozi metanu v Dole ČSM na Karvinsku ve čtvrtek nepřežilo 13 horníků, z toho 12 Poláků a Čech. Dva zranění zůstávají v nemocnici, přičemž jeden je v kritickém stavu. Polsko v souvislosti s neštěstím vyhlásilo na neděli státní smutek.

Příčiny výbuchu zatím nejsou známy, vyšetřování povede Obvodní báňský úřad v Ostravě. Podle Českého báňského úřadu je však evidentní, že v dole musela být koncentrace metanu proti předpisům minimálně 4,5násobná. Podle moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka ale žádné z tamních čidel nehlásilo zvýšené koncentrace metanu. V době neštěstí, které je druhé nejhorší na území ČR od roku 1990, pracovalo v podzemí 23 horníků, většina byla zaměstnána zprostředkovatelskou agenturou. Deset horníků bylo zraněno, z toho tři byli hospitalizováni. Jednoho propustila karvinská nemocnice do domácího ošetřování, dva zůstávají na klinice popálenin Fakultní nemocnice Ostrava, jeden z nich má podle mluvčí nemocnice Nadi Chattové popáleniny na polovině těla.

Peklo pod zemí

Z 13 mrtvých horníků je na povrchu zatím tělo jednoho z nich, ostatní zůstávají v podzemí. Velitel záchranářů řekl, že záchranáři se k nim ve čtvrtek sice dostali, takže je jasné, že nikdo nepřežil, ale byly tam tak nebezpečné podmínky, že nebylo možné je vyprostit. Kdy to půjde, zatím není jasné. Po výbuchu museli záchranáři uzavřít v dole několik kilometrů dlouhý úsek, aby zamezili šíření ohně a mohli ho uhasit. Na chlazení prostoru budou používat dusík, což potrvá několik týdnů, teprve poté bude možné vyprostit těla a dopravit je na povrch, řekl záchranář.

Českým záchranářům pomáhají polští kolegové, s technikou budou na místě, dokud bude třeba. Zásah komplikuje horko v podzemí, je tam až 200 stupňů Celsia a v místě požáru ještě více. Důl je nyní uzavřený, 800 zaměstnanců ze dvou směn zůstalo doma, kde budou zřejmě do neděle, než se podaří zasažený prostor zatarasit. Pobírají 100 procent mzdy, protože jde o překážku na straně zaměstnavatele.

Podpora pozůstalým

Místo tragédie navštívili i premiéři obou zemí, Mateusz Morawiecki a Andrej Babiš. S rodinami zemřelých horníků, kterým bylo od 25 do 53 let, je společnost OKD v kontaktu a podle Babiše má navrhnout, jak bude pozůstalým kompenzovat ztráty. Podle něho by totiž mělo být odškodnění u polských horníků stejné jako u českého. Mluvčí OKD Ivo Čelechovský uvedl, že u českých horníků odškodnění vyplývá z kolektivní smlouvy, podle níž by měl každý člen nejbližší rodiny, tedy vdova a případně nezletilé děti, dostat odškodné ve výši 240 000 korun. Polské horníky by měla odškodnit agentura, která je zaměstnala.

Uctění obětí

K rodinám pozůstalých směřovala řada kondolencí. »Dovolte, abych vyjádřil upřímnou soustrast rodinám horníků, kteří zahynuli při důlním neštěstí na Karvinsku. Zraněným přeji brzké uzdravení,« napsal Vojtěch Filip, místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM. »Upřímnou soustrast nejen třinácti rodinám, které před svátky přišly o syny, otce a bratry, ale i té stovce dalších, které podobná tragédie postihla během roku a veřejné lítosti se jim nedostalo. V ČR každý rok při pracovních úrazech zahyne přes 100 lidí, a kdy jindy než o Vánocích na ně myslet,« připojil se Andrej Bóna, kandidát KSČM do Evropského parlamentu. »Vyjadřuji upřímnou soustrast rodinám horníků. Vzdejme čest těm, kteří v dole nalezli smrt při tvrdé práci,« napsal Haló novinám poslanec EP Jaromír Kohlíček (KSČM).

Soustrast vyjádřila také OKD, premiéři i prezident Miloš Zeman, který zaslal i kondolenční telegram polskému prezidentovi Andrzeji Dudovi. Kondolovali i předsedové Evropské komise Jean-Claude Juncker a Evropské rady Donald Tusk. Čeští poslanci uctili oběti v úvodu jednání Sněmovny minutou ticha.

Hornická obec Stonava na Karvinsku vyvěsila smuteční vlajku a starosta vyzval obyvatele, aby nadcházející Vánoce trávili spíše tichým rozjímáním, bez petard a ohňostrojů. Před důlní závod přišli také dva bývalí horníci a zapálili za mrtvé 13 svíček.

(ng)