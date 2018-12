Ilustrační FOTO - Haló noviny

Předvánoční čas i sváteční klid hlídá více policistů

Už týdny žijeme předvánoční atmosférou, čekají nás svátky z nejkrásnějších, ulice i obchody jsou plné lidí, centra měst se rozzářila a rodiče či prarodiče s dětmi si sotva nechají ujít třeba vánoční trhy, ale plné je i metro, letiště, nádraží… Školáci mají prázdniny a do Prahy se vydává víc lidí z okrajových částí, z venkova, přijíždějí i turisté.

Jsme však v bezpečí, jsme dostatečně ochráněni před případným útokem nějakého teroristy či šílence? Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po nedávném teroristickém útoku ve Štrasburku sdělil, že není zapotřebí zvyšovat v ČR bezpečnostní opatření. Ta v souvislosti s vánočními svátky a trhy Policie ČR posílila už na začátku prosince z preventivních důvodů. Bezpečnostní složky monitorují veškeré možné hrozby v zemi i v zahraničí.

Obdobně se vyjádřil policejní prezident Jan Švejdar. Pokud se něco změní, je policie připravena okamžitě reagovat. Také připomněl, že od 1. prosince se opatření zvýšila v souvislosti s adventem, Vánocemi a oslavami příchodu nového roku. A potrvají do 9. ledna. Více ozbrojených policejních hlídek se pohybuje na frekventovaných místech, jako jsou vánoční trhy, veřejné koncerty, nádraží, letiště nebo pražské metro. Podobná opatření zavedla policie i v předchozích dvou letech. V ČR platí od března 2016 první ze čtyř stupňů ohrožení terorismem, tedy bdělost. V zemi je popsáno přibližně 600 tzv. měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací lidí, která nejsou trvale chráněna a mohla by se stát terčem například teroristického útoku. Z preventivních důvodů je v ulicích a na náměstích víc policistů. Součástí opatření jsou také namátkové kontroly letů.

Policisté ostražití být musí

»Teroristickému útoku nejsme schopni nikdy stoprocentně zabránit. Pokud se někdo rozhodne, že spáchá teroristický útok a bude to osamělý střelec nebo osamělý útočník, který není v hledáčku Policie ČR, popřípadě tajných služeb, tak se to prostě vyloučit nedá. Můžeme se pouze snažit nastavit taková opatření, která by eliminovala nebezpečí pro větší skupinu osob,« zdůraznil pro náš list místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost a stínový ministr vnitra KSČM Zdeněk Ondráček. Připomněl třeba zátarasy, které jsou instalovány na Staroměstském náměstí v Praze, a posílení hlídek uniformované i neuniformované policie uvnitř prostoru, kde se pohybuje větší množství lidí. »A musíme věřit, že zejména ti neuniformovaní dokáží rozpoznat případného pachatele teroristického útoku a byli by schopni ho zlikvidovat ještě před nebo bezprostředně poté, kdy zahájí útok,« dodal. Zopakoval, že nelze zcela eliminovat útok při velkém shromáždění lidí, pokud je nechceme nahnat do uzavřeného prostoru. Ale ani v uzavřeném prostoru není možné zabezpečit, aby už předem do něj nebyla přenesena nebezpečná látka – trhavina nebo zbraň.

Vyloučit útok osamělého jedince nikdy nelze

»Policie posílila hlídky v ulicích. Policisté jsou vybaveni neprůstřelnými vestami, mají u sebe dlouhé zbraně, a i z toho, jak jsem měl možnost se pohybovat po Praze, tak jsem viděl, že i na Staroměstském náměstí jsou neuniformovaní policisté, kteří provádějí monitoring osob, které se tam pohybují,« uvedl Ondráček. Podle jeho slov musíme věřit tomu, že ve spolupráci s tajnými službami by policie měla informace, že se chystá nějaký teroristický útok – v případě, že by šlo o lidi, kteří jsou v hledáčku tajných služeb, popř. policie. Ondráček však současně zdůraznil, že vyloučit útok osamělého jedince nelze.

»Můžeme si přát, aby k ničemu takovému nedošlo, a prožili jsme vánoční a novoroční svátky v klidu a míru,« dodal komunistický poslanec.

