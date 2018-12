Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vyšší podpora zemědělcům

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) bude mít příští rok příjmy 38,96 miliardy korun, meziročně stoupnou o více než čtyři miliardy korun.

Rozpočet intervenčního fondu schválila Sněmovna. Naprostou většinu příjmů fondu tvoří dotace z evropských fondů, v příštím roce by mělo jít o 31,4 miliardy korun. Státní rozpočet by měl dotovat fond, který přerozděluje peníze mezi zemědělce nebo potravináře, 7,5 miliardy korun. Na zemědělské dotace půjde od státu 5,7 miliardy korun.

Fond je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Spravuje a kontroluje dotace z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu.

Na přímých zemědělských platbách, jako je platba na plochu nebo pro začínající zemědělce, by měl fond v příštím roce přerozdělit 21,54 miliardy korun z rozpočtu EU. Na program Mléko do škol má jít 315,6 milionu korun, z toho 270 milionů korun ze státního rozpočtu. Na obdobný program ovoce a zelenina do škol se počítá se 321 miliony, z toho 220 milionů korun má jít ze státního rozpočtu.

Na intervenční nákupy másla a sušeného odstředěného mléka a jejich skladování by se mělo vynaložit 85 milionů korun. Většinu částky si chce fond půjčit od ministerstva financí. Na marketingovou činnost má jít 250 milionů korun, z toho 170 milionů korun na podporu kvalitních potravin, 50 milionů korun na podporu značky Regionální potravina a 30 milionů korun na podporu produktů ekologického zemědělství. Ministerstvo chce fondu dát 200 milionů korun, zbytek fond bude muset najít ve zbytku peněz z letošního roku.

V návrhu rozpočtu stojí, že přidělené dotace z kapitoly ministerstva zemědělství na rok 2019 na správní výdaje a marketingovou činnost plně nepokrývají předpokládané výdaje SZIF. Fondu podle návrhu rozpočtu chybí 410,5 milionu korun na investice do plánovaných stěžejních projektů. O penězích bude fond dále jednat, ale pokud je nezíská, projekty neuskuteční.

(ng)