Trumpa opouští »poslední dospělý v domě«

Spojené státy plánují odvolat z Afghánistánu až polovinu ze současného počtu 14 000 vojáků, které v této zemi částečně ovládané radikálním islamistickým hnutím Tálibán mají.

S odvoláním na vládní zdroje o tom ve čtvrtek informovala řada amerických médií. Náhlý zvrat americké politiky cílené dosud na snahu dostat radikály k jednacímu stolu naváže na odchod armády USA ze Sýrie, který prezident Donald Trump oznámil ve středu. Kvůli nesouhlasu s jeho kroky se rozhodl rezignovat ministr obrany James Mattis. Odejde na konci února.

Podle Fox News byl Mattis asi nejrespektovanější diplomat v současné vládě, který po dva roky vedl spory s prezidentem o zahraničněpolitickém směřování země. Televizní kanál s odvoláním na zákonodárce a diplomaty z obou stran politického spektra charakterizuje penzionovaného generála jako rozvážný hlas za vlády prezidenta, jenž nemá zkušenosti s politickou funkcí a nesloužil v armádě.

The Washington Post lituje odchodu »posledního dospělého v domě« v době, kdy je Trump v rostoucí míře izolovaný, iracionální a nevypočitatelný. Komentátor doufá, že se Mattis příští rok bude účastnit veřejných slyšení ve Sněmovně reprezentantů týkajících se prezidentovy schopnosti rozhodovat o věcech národní bezpečnosti.

List též navrhuje, aby po jeho odchodu Kongres uplatnil svou pravomoc rozhodovat o vyhlašování válek a aby republikáni začali dávat přednost národním zájmům před stranickými. S Mattisovým odchodem se totiž podle deníku americká politika nachází na nezmapovaném území.

The New York Times vzpomíná na Mattise jako na peprného vojáka, rozeného státníka, ale i morálně uvědomělého muže, který se stavěl proti mučení. Obává se, aby se s jeho odchodem nevrátily nechvalně známé výslechové techniky, které Američané používali po útocích z 11. září 2001. List připomíná, že tyto techniky, například waterboarding, obhajoval Donald Trump ve své předvolební kampani.

Deník také předpovídá, že po sérii odchodů takových politiků, jako jsou bývalý ministr zahraničí Rex Tillerson a někdejší personální ředitel Bílého domu John Kelly, naroste význam prezidentova jestřábího bezpečnostního poradce Johna Boltona. To je podle listu indikací »koroze amerických hodnot«.

Chaotický Bílý dům

Kreml neví, jaký bude příští postup USA v Sýrii. Řekl to včera kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. Uvedl také, že chaotická a nepředvídatelná rozhodnutí vyvolávají neklid v mezinárodních záležitostech. Americký prezident Donald Trump ve středu překvapivě ohlásil stažení amerických sil ze Sýrie.

Rozhodnutí o stažení ze Sýrie bude mít dopad na syrské Kurdy, které dosud Američané v Sýrii podporovali. Arabsko-syrská koalice, která bojovala proti organizaci Islámský stát (IS) za podpory USA, včera oznámila, že pokud v důsledku rozhodnutí USA turecká armáda zahájí ofenzívu proti syrským Kurdům, bude pro ně těžké udržet pod kontrolou vězně z IS. Je mezi nimi mnoho cizinců včetně bojovníků i jejich rodin. »Nebudeme schopni je zadržovat v dané lokalitě,« uvedla Ilhám Ahmadová z politického oddělení koalice. Kurdové také požádali Francii, aby jim poskytla vojenskou i politickou podporu. Včera oznámil turecký prezident Recep Erdogan, že odkládá vojenskou operaci proti Kurdům. Sdělil to po rozhovoru s Trumpem. Včera také příslušníci IS Napadli Kurdy v Hadžínu. Rozpoutala se těžká bitva.

Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová sdělila rozhlasové stanici RTL, že Trumpovo rozhodnutí k Sýrii považuje za velmi vážnou věc. »Nemáme žádné tajné informace, které by svědčily o zničení územního chalífátu Islámského státu. Je to (stažení) krajně závažné rozhodnutí a my se domníváme, že věc (boj proti IS) je třeba dokončit,« sdělila Parlyová.

Francie už ve čtvrtek oznámila, že její armáda v Sýrii bude i nadále působit. Francie je členem mezinárodní koalice, která proti IS v Sýrii dosud bojovala pod velením USA. V koalici je také Německo, které včera oznámilo, že bude nadále proti IS bojovat. Mluvčí německé vlády také řekl, že by Berlín byl raději, kdyby USA své rozhodnutí konzultovaly předem.

(čtk)