Exprezident Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO - Wikimedia commons

Lula propuštěn nebude

Předseda brazilského nejvyššího soudu zrušil středeční verdikt svého kolegy Marka Aurelia Mella, díky němuž mohl být dočasně propuštěn na svobodu exprezident Luiz Inácio Lula da Silva, uvězněný v dubnu za korupci.

Soudce Mello vydal rozhodnutí, jímž pozastavil verdikt nejvyššího soudu z roku 2016. Ten umožňuje poslat do vězení odsouzené za nenásilné trestné činy už po potvrzení jejich rozsudku soudem druhé instance. Proti Mellovu rozhodnutí se ale odvolala prokuratura a předseda nejvyššího soudu José Antonio Dias Tóffoli jí vyhověl a Mellův verdikt zrušil. Prokuratura argumentovala tím, že díky Mellově verdiktu by se mohlo dostat na svobodu na 169 300 odsouzených soudem druhém instance a že by to »ohrozilo pořádek a bezpečnost«.

(čtk)