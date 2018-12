Čas zklidnění a zamyšlení

Přiblížili jsme se ke sklonku roku 2018. Je období Vánoc, jež jsou nejkrásnějšími svátky v roce. V této době nastává čas zklidnění, zamyšlení a rekapitulace nad právě uplynulým rokem. Je to především období, kdy se rodina schází u vánočního stromečku, naděluje si dárky a zažívá pospolitost.

Už téměř tři desítky let můžeme na konci prosince napsat, že rok, jenž právě uplynul, nebyl jednoduchý. K »polistopadové« době již (bohužel) neodmyslitelně patří ztráta všech sociálních jistot. A tak každý rok je pro mnoho rodin dennodenním bojem za udržení bydlení, o splácení hypoték, úvěrů. Nic není jisté ani v práci, které je sice hodně, ale takové tempo výroby - jako je tomu dnes - nemůže zákonitě dlouho vydržet. Ekonomové varují, že za dveřmi už čeká další finanční krize. Také pro Komunistickou stranu Čech a Moravy nebyl rok 2018 věru jednoduchý. Zprvu proběhl v Nymburce X. sjezd strany, na němž byl předsedou znovuzvolen Vojtěch Filip. Vypadalo to, že rozhádaná strana se částečně zklidnila a nadcházející podzimní krajské a senátní volby budou pro KSČM úspěšnější, nežli loňské volby sněmovní. To se ale nepotvrdilo. Volby se pro levici jakožto celek staly pohromou. Nelze se stále vymlouvat, že pokračuje trend poslední doby, kdy nám levicové voliče přetáhlo hnutí ANO a Okamurovo extrémistické SPD, že dělají líbivější politiku, jež přitáhne větší množství voličů. I těch levicových. Vůbec už nelze poukazovat na to, že druhá levicová strana – soc. dem. – se dostala také do obrovské krize, a že se delší dobu pohybuje v preferencích za námi.

Po těchto volbách pochopitelně vládly emoce, volalo se po radikálním a rychlém řešení. Ku prospěchu strany bylo, že Ústřední výbor KSČM vyslovil důvěru současnému vedení. Není dobré za každou cenu měnit šéfa, který má za sebou řadu volebních úspěchů. Jako bychom při tom krajském a senátním výprasku zcela zapomněli, že současné vedení poprvé od roku 1989 přivedlo KSČM k podpoře vlády. I když se přímo nepodílíme na složení kabinetu, stali jsme se významným jazýčkem na vahách. Babišova vláda ANO a ČSSD v nás získala nejenom spojence, ale i nesmlouvavého kritika, který neustoupí od svého sociálně-spravedlivého programu. Za významný bod považuji kupříkladu prosazení jednání o církevních restitucích.

Příští rok nás čekají volby do Evropského parlamentu. Je dobré, že KSČM postavila kandidátku na mladé, ale politicky ostřílené Kateřině Konečné. Je na nás, abychom dokázali zmobilizovat naše členy a levicové voliče k účasti na těchto - zdánlivě nevýznamných - volbách. Dle mého názoru jsme schopni dosáhnout daleko lepších výsledků, než tomu bylo ve volbách parlamentních či obecních. Je to pro nás velká šance.

Závěrem popřeju všem lidem krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a radosti v roce 2019. Nenechme se zastrašit, neboť mnohé můžeme společně změnit!

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec