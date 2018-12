Kdo za to může?

Dálnice D1 je neustálým předmětem diskuze a noční můrou všech, co po ní cestují, protože si nikdy nemůžou být jisti tím, kdy a zda vůbec dojedou tam, kam potřebují. Probíhající opravy v kombinaci s hustým sněžením způsobily především na Vysočině kolaps provozu a několika kilometrové fronty. Zažili jsme to již vícekrát a tak nikoho nepřekvapí, že teď všichni hledají toho, kdo za to může.

Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly letos v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení TGS Joint Venture tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Construzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Fakt, že od smlouvy odstoupilo, již také všichni víme. Firma Geosan označila jako důvod odstoupení od smlouvy hlavně to, že se během několika posledních měsíců objevily skryté překážky. Jak jsme se mohli dočíst, podle výkonného ředitele Geosan Group nebylo možno dosáhnout změny ve smlouvě, protože ŘSD svými neuvážlivými, účelovými, nesprávnými a politicky motivovanými kroky o další spolupráci nestojí.

Podle ministra Ťoka nebylo schopno konsorcium tuto práci udělat dobře a stát bude vymáhat penále. Bude se hledat nová firma, která tento úsek dálnice uvede do přijatelného stavu. Bude vybrána bez soutěže, formou jednacího řízení. Jak je jistě uklidňující a povzbuzující pro všechny ty řidiče, kteří strávili a bezpochyby ještě stráví mnoho nedobrovolných hodin v autě na dálnici!

Firma Geosan je ale mně, jako poslanci Moravskoslezského kraje, velmi dobře známou. A to ve spojitosti s nekonečným a stále se oddalujícím termínem sanace lagun po bývalé chemičce Ostramo v Ostravě, při němž do ovzduší uniklo velké množství oxidu siřičitého. Z tohoto důvodu jí byla Českou inspekcí životního prostředí udělena pokuta šest miliónů korun. Dle mého názoru firma již při této zakázce dávno státu prokázala, že »to dokáže«. Rezivějící skelety technologií stojící miliony z kapes nás všech spolu s pokusy o netransparentní likvidaci kalů, které vzbudily velké emoce a protesty ne jenom u nás, ale i v zahraničí, měly být varováním úředníkům zodpovědným za výběrová řízení státu. Nabízí se tedy otázka, na které dveře klapali a které kliky leštili, aby stále dokola zadávali prodlužování termínů a byla jim akceptována neschopnost odvést kvalitní práci! Toto téma budu spolu s celým poslaneckým klubem KSČM sledovat a budeme požadovat jasná opatření v oblasti kontrolingu a při vypisování veřejných zakázek. Nesmí opakovaně docházet k beztrestnému podstřelování cen spoléhajícímu se na dobré vazby na ministerstva a přivírání očí dozoru.

Leo LUZAR, poslanec (KSČM)