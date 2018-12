Nad požadavkem Pirátů

Z tiskového brífingu před hlasováním o státním rozpočtu na příští rok jsme se před kamerami od vystupujících Pirátů mohli dozvědět, proč trvají na tzv. odstranění nespravedlnosti v dotační politice státních a nestátních škol. Podle nich jsou nižšími příspěvky diskriminovány ty nestátní a je třeba »narovnat« tento poměr, jak sdělil poslanec Ferjenčík. Přiznávám, že je mi úzko z podobných návrhů. Nevím, co poslanci z pirátských lavic vědí o financování nestátních, především soukromých škol? Asi nic o tom, že v těchto školách není studium zadarmo, že roční částky, kterými rodiče na jejich chod přispívají, jsou velmi vysoké. Musí pokrýt chod školy, nákupy potřebných zařízení a techniky i rozdílnosti, kvůli nimž jsou studenti lákáni ke studiu právě u nich, ale vytvořit také slušný zisk pro jejich provozovatele.

Kromě některých specializovaných škol, v nichž výběr se limituje nadáním, jsou cestou, jak dětem, které se nedostaly na školy státní, zabezpečit další studia a tím možnost přihlásit se na ty vysoké. O zrovnoprávnění tedy jít nemůže. Pokud by jejich návrh prošel, pak prostředky navíc by mohly být využity pro přetahování učitelů ze škol státních, zabezpečení lepších přístrojů a třeba i více peněz pro provozovatele. Tak by byl učiněn první krok k dlouhodobému cíli, jímž je vytlačení ze vzdělávacího procesu školy státní a tím také stát. Nebo je tu ještě jiný záměr? Může jít i o školy církevní, jejichž počet se neustále zvětšuje. A církev už jednou v historii řídila a dávala směr školství.

Nemyslím tudíž, že návrh Pirátů je správný. Důvod k jeho předložení lze vidět jen v dalším pokusu této strany zprivatizovat všechno a to nikoli okamžitou privatizací, ale postupně, plíživě, kdy různé zákony znemožní činnost státních institucí a otevřou vrata pro soukromý sektor. Příkladem je i záměr pirátské strany povinně publikovat všechny smlouvy v každém státním či komunálním podniku a tak je postupně zničit pouhým využitím informací, které soukromý konkurent zveřejňovat nemusí.

O tom, že by podobný přístup Piráti hlásali bez znalosti věci, se dovoluji pochybovat. Je tedy možné jediné vysvětlení. Vytvořit cestu k postupné likvidaci státního školství nebo alespoň k jeho snížení na »triviální úroveň«. To odpovídá i Sorosově koncepci, kterou se snaží pro Evropu prosadit. Až totiž se sníží úroveň vzdělanosti, bude snazší se přizpůsobit multikulturním požadavkům nově přišedších migrantů, jejich myšlení a jejich zvykům.

Je ovšem možné, že přece jen Piráti svým požadavkem jen ukázali svou absolutní neznalost problematiky a jde jim opravdu jen o další zviditelnění se u těch, kteří zatím nic z »jejich tažení« nepochopili. Všechno je u této antistrany možné. Všechno.

Milan ŠPÁS