Známka s portrétem

Počátkem listopadu ve Francii, v městečku Charleville-Mézieres, prezident Macron v souvislosti s výročím konce 1. světové války se pochvalně vyjádřil na adresu maršála Petaina, jednoho z tehdejších významných vojenských velitelů a později, po porážce Francie nacistickými Němci, hlavního představitele tzv. vichystické republiky, která se plně podřídila Hitlerovi. Byl za to odsouzen francouzským tiskem a představiteli mnoha organizací a společností, které za války se nacistům postavily na odpor. Také šéf Rady židovských institucí ve Francii Francis Kalifat vyjádřil podiv, že někdo může chválit maršála, jenž 76 000 francouzských židů vydal nacistům, aby zahynuli v koncentračních táborech. Už nikdo další se nepokusil Petaina glorifikovat a ani Macron svůj postoj nezopakoval, natož aby ho Francie zobrazila na známkách.

Jinak je tomu v České republice. Tady k výročí zvolení Emila Háchy prezidentem – je přece »osmičkový rok« a stalo se tak v roce 1938 - byla Českou poštou vydána známka s portrétem Háchy v počtu údajně 15 000 kusů, na jejíž edici mezi sebou vybrali příznivci protektorátního prezidenta 400 000 Kč, což pokrylo náklady na výrobu. Podnět vyšel z hlavy mainstreamového novináře Radka Gálise. Chopili se ho v době »boření starostruktorových pomníků« další »lidská práva a svobodu« propagující spolky. Ty staré »modly« je prý ovšem třeba nahradit těmi, kteří budou lépe zobrazovat myšlení dneška. Hácha, kterému už v jeho Trhových Svinech, kde se narodil, před nedávnem odhalili bustu, má být tedy vydanou známkou rehabilitován i celorepublikově. Nepochybuji o tom, že sem tam někomu i pomohl, tedy v prvých letech okupace. Ale u toho byl premiér Eliáš, jenž spolupracoval s odbojem, pak Eliáš byl zatčen a nakonec i popraven. A Hácha začal naplno spolupracovat s Němci. Z obavy nikoli o národ, ale o sebe se podřizoval až do úplné vypuknutí své nemoci, a nepodal demisi, která by ovšem právě pro něj měla nemalé následky. Při tom bylo nemálo významných lidí, kteří se pro své postoje ocitli v koncentračních táborech, nebyli-li dokonce popraveni. Byli mezi nimi politici i novináři, duchovní i spisovatelé, malíři i sportovci. Připomeňme i Háchova slova, která pronesl ve stále ještě dobrém zdravotním stavu na adresu prezidenta Beneše a celý odboj: »Místo českého národa je v tomto velikém boji jedině po boku Velkoněmecké říše. Nepřátelé Velkoněmecké říše jsou také nepřáteli českého národa.« Co říci na to, že se ani náznakem nepostavil např. proti deportaci židovských spoluobčanů do koncentračních táborů, v nichž zahynulo, na 235 000, z toho bylo 15 500 dětí? Atd., atd.

Po válce zemřel ve vězení. Už byl lidskou troskou. Pokud by ho sem uvrhli komunisté, připravili by současní pisálci stovky článků a relací o jejich hrůzném přístupu. Nebylo to tak. Ministrem spravedlnosti byl představitel londýnského odboje dr. Prokop Drtina, člen národně socialistické strany. Dodejme, že tehdy lidé velmi odsuzovali kolaboranty nebo nacistické přisluhovače. A Emil Hácha k těm přisluhovačům beze sporu patřil.

Jaroslav KOJZAR