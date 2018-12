FOTO - Pixabay

Návrh na zákaz jízdy kamionů v levém pruhu dálnic je ve Sněmovně

Ve Sněmovně už je návrh, podle kterého by řidiči nákladních automobilů a kamionů nesměli jezdit na dálnicích v levém jízdním pruhu. Zákaz by podle novely skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD platil v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Dopravci uzákonění zákazu, už když se o něm začalo diskutovat, odmítli.

Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče nákladních automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Předkladatelé tvrdí, že by na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu. »Ta přetíženost kamionové dopravy je poslední dobou stále větší a nemůžeme tu přepravu nákladu dostat zpátky na železnici.« řekl na Nově poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

V zákonu by zároveň zůstalo ustanovení, podle něhož nákladní automobily a kamiony nesmějí na dálnici předjíždět jiné vozidlo, pokud k tomu nemají dostatečnou rychlost, aby manévrem neomezily ostatní auta. Úpravu řidiči ale podle autorů novely nerespektují, protože je neurčitá. Ponechává na předjíždějících řidičích posouzení, zda jedou dostatečně rychle, uvedli.

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích mluvil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), ale také poslanci KSČM, už minulý týden v souvislosti s kolapsem na modernizovaném úseku D1 na Vysočině. Podle silničních dopravců by ale úřady měly takovým situacím předcházet preventivní údržbou a postižené úseky při dopravní kalamitě případně uzavřít. Navrhovaný zákaz by podle dopravců kolapsům provozu nezamezil. V případě nutnosti by ale bylo možné tuto restrikci vynucovat dopravními značkami.

Předlohu skupiny poslanců posoudí před projednáváním v zákonodárných sborech vláda. Předkladatelé navrhli, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení a byla účinná hned po případném přijetí, tedy vyhlášením ve sbírce zákonů.

(red)