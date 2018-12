Česká dvacítka vstoupí ve středu do MS proti Švýcarsku

Duel českých hokejistů se Švýcarskem otevře ve středu mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě. Svěřenci trenéra Václava Varadi budou ve Vancouveru bojovat o první body do tabulky skupiny A. Tu tvoří se silnými soky Ruskem a Kanadou i Dánskem, které před rokem skončilo deváté, ale předtím překvapilo pátým místem.

"Myslím, že na tomhle turnaji není nikdo, o kom bychom mohli říct, že je špatný soupeř. Každý tady může porazit každého. Musíme na ně jít se sebevědomím," řekl útočník Matěj Pekař serveru hokej.cz.

Varaďův výběr se se Švýcarskem utkal dvakrát v červenci v přípravě v Brně, kde vyhrál 6:3 a 3:1. Na minulém MS tehdejší svěřenci trenéra Filipa Pešána zvítězili nad Švýcary 6:3. Předtím ale byli na šampionátech dvakrát úspěšní Švýcaři, v prosinci 2014 v Torontu podlehli 2:5 a o dva roky později v Montrealu 3:4 v prodloužení.

Český tým pobývá v Kanadě už od 12. prosince. Nejdříve se připravoval v Nainamu, kde ve středu sehrál přípravný duel se Slovenskem a vyhrál 2:1 po samostatných nájezdech. V sobotu se přesunul do Langley, kde v generálce podlehl Spojeným státům americkým 2:6.

"Kluci teď prozřeli. Bez abnormálního úsilí, nasazení, blokování střel a bojovnosti, která tam dnes většinu utkání nebyla, nemůžeme být úspěšní. Tým má na víc a my se to teď budeme snažit z něj dostat," uvedl Varaďa po posledním testu.

Štědrý den už trávili Češi ve Vancouveru, kde nejdříve v poledne trénovali na ledě University of British Columbia, večer si rozdali mezi sebou dárky a měli tradiční pěveckou soutěž. Turnaj budou hrát v Rogers Areně pro 18.910 diváků, domácím stánku Vancouveru Canucks. První duel se Švýcary začne ve 22:00 SEČ a přímým přenosem jej vysílá program ČT Sport.

(čtk)