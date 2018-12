Prezident ocenil vládu a KSČM

Prezident Miloš Zeman ve svém vánočním poselství ocenil premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy ČSSD Jana Hamáčka a ÚV KSČM Vojtěcha Filipa, že našli odvahu k vytvoření a podpoře současné vlády. Zeman jim popřál úspěch v jejich práci.

Druhou Babišovu vládu jmenoval Zeman v polovině letošního roku. Menšinová koalice ANO a ČSSD nahradila jednobarevný kabinet složený z ministrů ANO, který začátkem roku nezískal důvěru poslanců. Koaliční kabinet ve Sněmovně v hlasování uspěl díky KSČM, která ho podpořila na základě dohody s ANO o toleranci.

Prezident také v projevu poděkoval za hlasy v lednových prezidentských volbách, ve kterých obhájil mandát. »Nesmírně si toho vážím a slibuji, že budu i nadále usilovat o obranu národních zájmů České republiky a její suverenity, jak v oblasti migrace, tak v oblastech dalších,« uvedl Zeman v projevu, který trval zhruba 25 minut.

Zeman svým voličům také slíbil, že bude podporovat ekonomickou diplomacii v oblasti exportu i importu a že bude pokračovat v setkávání s občany při svých cestách do jednotlivých krajů. »Plně respektuji i volbu těch občanů, kteří v prezidentské volbě podpořili některého z mých protikandidátů,« konstatoval. Ocenil, že i tito lidé šli k volbám.

Demonstrace, na nichž lidé na podzim žádali demisi vlády a zejména premiéra Andreje Babiše (ANO), jsou pak v době svobodných voleb podle Zemana pohrdáním vůle občanů. Protesty, které se konaly hlavně v pražských ulicích, označil za hysterickou vlnu. Demonstrovat za svržení vlády je podle něj pochopitelné jen v totalitních režimech. Prezident kritizoval i takzvané lepšolidi, kteří se podle něj považují za lepší než ostatní, všem radí a přitom sami nic nedokázali. Za oprávněné považuje protesty proti něčemu konkrétnímu, například ve Francii proti zdražení pohonných hmot nebo v Maďarsku proti novele zákoníku práce.

Demokrat respektuje výsledky voleb

Demokrat je podle něj ten, kdo respektuje výsledky svobodných voleb, i když se mu nelíbí. Za primitivní hlupáky označil Zeman ty, kteří vyhazují kytice do odpadkového koše, což se stalo letos při oslavách 17. listopadu na pražské Národní třídě s květinami od premiéra i prezidenta.

Varování před čínskými špiony v České republice pak podle prezidenta dělají z českých občanů nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokážou samy ubránit. Hlava státu v té souvislosti mluvila o »špiónománii«, kterou označila vedle protestů proti vládě za jednu z hysterických vln, které se objevily v republice v závěru roku.

Zeman dále varoval před zpomalením ekonomického růstu. Příčinami podle něj mohou být vznikající obchodní či celní války mezi Spojenými státy a Čínou, chystaný odchod Velké Británie z Evropské unie a nedostatek pracovních sil. »Zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí ano,« řekl Zeman k obchodním válkám, brexitu a nedostatku pracovníků. Dodal, že chápe návrhy na dovoz zahraničních sil, a zopakoval, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být odňaty sociální dávky. »Ale to je všechno pouze krátkodobé řešení, dlouhodobé řešení vidím ve zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou robotizace,« konstatoval.

Následně pak prezident ocenil zahraniční misi české armády v Afghánistánu. Vojáci v zemi podle něj chrání bezpečnost českých občanů a jednají v českém národním zájmu. »Projev prezidenta byl odrazem jeho konzistentních názorů. Jsem rád, že ocenil toleranci KSČM současné vládě. Jeho názor na ekonomiku a mezinárodní situaci lze akceptovat. KSČM má stejný pohled i v převážné většině dění v domácí politice. S čím však nesouhlasí, je účast na válečných misích včetně Afghánistánu a členství v NATO,« uvedl k prezidentovu projevu první místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM Filip. »Projev prezidenta? Za mě palec nahoru. Jen malou poznámku k naší účasti v paktu NATO – myslím, že bychom ty miliardy, které tam cpeme, měli raději investovat do lidí než zbraní,« doplnila na Facebooku vedoucí kandidátky KSČM – Česká levice společně do Evropského parlamentu Kateřina Konečná.

(cik)