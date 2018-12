Česká »dvacítka« na MS po boji zdolala Švýcarsko

Zbytečná vyloučení a vítězství až v prodloužení

Česká hokejová dvacítka vstoupila do mistrovství světa ve Vancouveru výhrou nad Švýcarskem 2:1 v prodloužení. Obrat dovršil v čase 60:52 obránce David Kvasnička. Druhý duel ve skupině A čeká tým trenéra Václava Varadi v sobotu ve 2.00 SEČ proti Rusku.

Češi nastoupili v brance s Lukášem Dostálem, kterému kryl záda Jiří Patera a na pozici trojky zůstal Jakub Škarek. Do hry se zařadilo šest obránců a 12 útočníků. Na zbývající dvě místa na soupisce čekají obránci Radim Šalda, Matyáš Zelingr a útočníci Jan Jeník a Petr Čajka.

Českému výběru nabídnul hned ve druhé minutě početní výhodu Brüschweiler, kterou sice zkrátil nedovoleným zákrokem Zadina, ale v oslabení mohl otevřít skóre Kondelík. Po parádní sólu však ztroskotal na brankáři Hollensteinovi.

Při plném počtu hráčů na ledě zahrozil také Hrabík. Dostál si s pokusy Švýcarů také poradil. Před první pauzou při Schmidově trestu měl další šanci Kondelík, který ale po Pláškově přihrávce zblízka švýcarského gólmana také nepřekonal.

Ve druhém dějství putoval dvakrát v rychlém sledu na trestnou lavici Machala a druhou výhodu Švýcaři ve 28. minutě využili. Po Leuenbergerově střele se dostal u levé tyče k vyraženému puku Eggenberger a otevřel skóre.

Za 78 sekund ale bylo vyrovnáno. Kapitán Nečas našel z rohu volného Kauta, který prostřelil Hollensteina. Ještě stále ve 30. minutě mohli Češi otočit stav, ale Zadinův pokus z levého kruhu trefil horní tyč.

Varaďův tým se pak ubránil při Hladonikově trestu a sám nevyužil Sigristovo vyloučení, v jehož závěru byli dva ze čtyř branících Švýcarů na ledě bez hokejky. Švýcaři po chybě Pláška na vhazování a Kernově faulu hráli ještě v závěru druhé třetiny 90 sekund v pěti proti třem, ale Dostál odolal.

Ve třetím dějství si švýcarský gólman bez potíží poradil s pokusy Hrabíka i Lauka, který ve 47. minutě převedl skvělý defenzivní zákrok. Vrátil se po ztrátě puku rychle do obranného pásma a vypíchnul Eggenbergerovu přihrávku na volného Brüschweilera a Dostál tak nemusel dělat žádný zákrok.

Za čtyři minuty vychytal Dostál volného Eggenbergera. V 53. minutě Hrabíkův pokus vytlačil Hollenstein na levou tyč. Na druhé straně se dostal před českého gólmana Müller, ale Galvas mu přizvedl hokejku. Při dalším přečíslení ztroskotal Kurashev na Dostálovi. Pak se ještě Češi ubránili při Nečasově trestu.

V nastavení se po Kautově přihrávce trefil z pozice za pravým kruhem přes stínícího Lauka přesně do levého horního rohu Hollensteinovy branky Kvasnička a rozhodl.

Václav Varaďa (trenér Česka): »Velice si vážíme prvního vítězství na turnaji. Věřím, že hráčům to dodá klid do další fáze. Potřebovali jsme to urvat. První třetina byla velmi nervózní, měli jsme ale více ze hry. Ve druhé jsme soupeře zmáčkli a šancí jsme měli plno. Nic nám tam ale nepadlo, navíc jsme udělali plno faulů. Oslabení nás stála plno sil. Lukáš Dostál nás skvěle držel a jeho výkon gradoval ve třetí třetině. Tým podržel ve správný čas, což jsme od něho očekávali. Čekali jsme, že Švýcaři budou hrát na brejky. Z přemíry snahy jsme několik chyb udělali a pustili do nich soupeře.«

Jáchym Kondelík (útočník): »Bylo to velice dobré utkání. Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři a dva body nás těší. Chytal jim velice dobře brankář a bylo těžké se přes ně prosazovat. Mírně nervózní jsme byli, byl to vstup do turnaje, navíc úplně první zápas celého šampionátu. Ale brzy to z nás spadlo. Prodloužení jsme sehráli dobře, máme na to správné kluky.«

Lukáš Dostál (brankář): »Je to pro nás velice důležité vítězství. Jsme rádi za dva body a už se soustředíme na další zápasy. Den před utkáním jsem se dozvěděl, že půjdu chytat. Moc jsem se těšil, že klukům pomohu a dopadlo to docela dobře. Třetí třetina pro mě nebyla jednoduchá, měl jsem dost práce. Ale nakonec jsme to v prodloužení zvládli. Doufám, že v tom budeme pokračovat, podali jsme povedený výkon.«

Martin Kaut (útočník): »Myslím si, ale že jsme si to zkomplikovali sami. Byli jsme moc často zbytečně vylučovaní. Ve hře pět na pět jsme byli lepší, dostávali jsme je do hry jen po našich chybách. Toho se musíme vyvarovat. Brzké vyrovnání nám pomohlo, další minuty jsme určovali tempo hry... Vystřelil jsem, nijak jsem nemířil. Tlačil jsem to tam očima, pak už jsem jen viděl, jak to tam padá. Měli jsme to velice těžké, soupeř velmi dobře bránil. Výhra je pro nás velice důležitá. Máme den volno, odpočineme si a připravíme se na další zápasy. V letošní sezoně jsem hrál prodloužení vůbec poprvé a hned bylo vítězné. Jsme rádi za dva body, do dalšího průběhu se nám budou hodit.«

Mistrovství světa hokejistů do 20 let - skupina A (Vancouver):

Česko - Švýcarsko 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 30. M. Kaut (Nečas, Lauko), 61. Kvasnička (M. Kaut, Lauko) - 28. Eggenberger (Leuenberger, Kurashev). Rozhodčí: Anderson, Bruggeman (oba USA) - Goljak (Běl.), Šefčík (SR). Vyloučení: 8:4, navíc Brüschweiler (Švýc.) 10 min. Využití: 0:1.

Sestava Česka: Dostál - J. Galvas, Kvasnička, D. Mikyska, Gaspar, F. Král, Bukač - Hrabík, Nečas, M. Kaut - F. Zadina, Machala, Hladonik - Lauko, Kondelík, Plášek - Pekař, Kern, Pour. Trenéři: Václav Varaďa, Aleš Krátoška a Patrik Eliáš.

(čtk)