Severské derby pro Švédy, Slováci vzdorovali Američanům

MS 20: Mladí Kanaďané si pohráli s Dány

Hokejisté domácí Kanady rozdrtili při vstupu do mistrovství světa hráčů do 20 let ve Vancouveru ve skupině A Dánsko 14:0. Čtyřmi góly se zaskvěl kapitán Maxime Comtois, který jako jediný z kádru kouče Tima Huntera byl u triumfu na minulém šampionátu v americkém Buffalu.

Pět bodů za hattrick a dvě asistence zaznamenal Morgan Frost, dvě trefy a stejný počet přihrávek nasbíral Brett Leason a čtyři asistence si připsal Cody Glass. Brankáři Michaelu DiPietrovi stačilo 14 úspěšných zákroků k udržení čistého konta. Kanaďané vyslali na branku 45 pokusů.

"Byl to první zápas, všichni jsme byli na turnaj natěšení a nemohli se dočkat, až začne. Byli jsme soustředění a hráli jsme velmi dobře. Byl to neuvěřitelný zápas, na který nikdy nezapomenu," řekl Frost webu šampionátu po utkání před 16.417 diváky v Rogers Areně.

Ve skupině B ve Victorii vyhráli obhájci stříbra Švédové v severském derby nad Finskem 2:1. Všechny branky padly v přesilových hrách. Švédům získal od 24. minuty dvěma trefami dvoubrankový náskok Erik Brännström a výsledek korigoval v závěru Arne Talvitie.

Spojené státy americké zdolaly díky obratu ve třetí třetině Slovensko 2:1. Slováci vedli od 38. minuty zásluhou Marka Korenčika, ale po 70 vteřinách závěrečného dějství vyrovnal v přesilovce Mikey Anderson a v čase 45:42 rozhodl Evan Barratt.

Skupina A (Vancouver):

Kanada - Dánsko 14:0 (3:0, 5:0, 6:0)

Branky a nahrávky: 5. Frost (Leason, Hayton), 9. Tippett (Frost, Glass), 20. Frost (Phillips, Bouchard), 21. Comtois (Glass, Mitchell), 22. Frost (Suzuki, DiPietro), 28. Studnicka (Glass, Bouchard), 34. Tippett (Bouchard), 40. Anderson-Dolan, 43. Comtois (T. Smith, Mitchell), 48. Comtois (Glass, Phillips), 50. Leason (Veleno, Bowers), 53. Leason (Frost, Brook), 54. Comtois (Leason, Hayton), 57. Entwistle (Studnicka, McIsaac). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Sidorenko (Běl.) - Nikulainen (Fin.), Oliver (USA). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 16.417.

Skupina B (Victoria):

USA - Slovensko 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 42. M. Anderson (J. Hughes), 46. Barratt (Madden, Samberg) - 38. Korenčik (Liška). Rozhodčí: Ingram (Kan.), Sjöqvist (Švéd.) - Chaput (Kan.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 6208.

Finsko - Švédsko 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 57. Talvitie (Kakko, Ylönen) - 14. E. Brännström (Lundeström, Boqvist), 24. E. Brännström (Bemström, Boqvist). Rozhodčí: Alarie (Kan.), Ramasko (Rus.) - Harrington (Kan.), Kovacs (Švýc.). Vyloučení: 7:3. Využití: 1:2. Diváci: 6319.

(red)