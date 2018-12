Sucho

Ve všech pádech skloňující se problematika posledních měsíců. I Ministerstvo životního prostředí ČR už snad pochopilo, o jak zásadní problém se jedná, a začíná dělat kroky, které by alespoň částečně měly tuto problematiku řešit. Realizuje se celá řada dotačních programů, které mají za úkol udržet vodu v krajině, zejména obnovy rybníků, mokřadů, tůní, úpravy přirozených rozlivů vod v nivách vodních toků, výsadba mezí a remízků, hospodaření se srážkovou vodou a řada dalších.

Do roku 2020 má být na opatření proti suchu alokováno přes 14 mld. korun, ať již z národních či evropských peněz. V lednu příštího roku se potom má sejít Národní koalice pro boj se suchem, která byla zřízena ministrem Brabcem, aby vyhodnotila stanovené úkoly a navrhla akční plán pro nadcházející měsíce. Přetrvávající problémy se suchem se, bohužel, projevují i v tyto zimní měsíce.

V čase, kdy jsme zvyklí na bílé zasněžené kopce, zůstávají i vrcholky hor pusté a po sněhových vločkách mnohdy ani památky. Pro provozovatele vleků se to stává zásadním problémem. Zimní lyžařská sezona není dlouhá. Realizované investice jsou mnohde obrovské a jejich návratnost se samozřejmě prodlužuje s ubývajícím sněhem. Řešením se tedy stává umělé zasněžování. Zasněžování vylepšuje lyžařské podmínky, jde tedy o něco nepřirozeného, a tak logicky můžeme říct, že ovlivňuje životní prostředí. Na zasněžování je potřeba voda, a to v období, kdy je sucho. Spotřeba vody pro umělé zasněžování je ale extrémně vysoká. Jedno sněhové dělo spotřebuje 80 až celých 500 litrů vody za minutu, přičemž k vytvoření metru krychlového umělého sněhu je potřeba 200 až 500 litrů vody. Na jeden hektar sjezdovky je to tedy až 1 200 000 litrů vody. Příroda by si s tímto i poradila, tady se ale jedná o poměrně velice krátký časový horizont, ve kterém je tato voda potřeba. Navíc, na rozdíl od normálního sněhu, který je tepelný izolant a je pod ním vzduch, je technický sníh podstatně hutnější. Chová se spíše jako led a odvádí z půdy i teplo. Tím, že takto narušíme přirozený cyklus, rozhodně krajině a přírodě neprospíváme.

Rozhodně jde o téma, které si zaslouží mnohem hlubší diskusi na odborné úrovni. Lyžování přece patří k našim klasickým zimním radovánkám. Přírodu si ale také ničit nemůžeme. Zpoplatnění, zákaz? Najít východisko a případný kompromis bude politickým rozhodnutím.

Marie PĚNČÍKOVÁ, poslankyně (KSČM)