Agenty je třeba sledovat

Vánoční svátky skončily. Skončil i klid. Zase se něco bude dít, ale ono se dělo i v době sváteční. Stále se sledovali agenti, protože kdyby se nesledovali, či dokonce žádní nebyli, neměli by v centrálách tajných služeb práci. A mohl by je někdo jako zbytečné zrušit. Pokud si pamatuji, žádná centrála nikdy nedopustila, aby ji zrušili pro nečinnost či proto, že vlastně nebylo koho sledovat. Tedy i v době svátků bylo nutné sledovat, hlídat a odposlouchávat. Že odposlech není povolen, opravdu? Všechno se může, vede-li to k výsledku, nemyslíte? Zvláště, když příslušní odpovědní pracovníci dostanou na stůl hlášení, jež jim potvrdí, že je tu nebezpečí, kvůli němuž je třeba schválit ještě víc peněz než dosud pro činnost těch, co pátrají a chrání všechny a vše. Myslíte, že to, co jsem napsal, je výmysl? Není, vůbec ne. Nechme stranou naše jistě nesmírně produktivní zvláštní služby. Zdá se mi totiž, přes jejich aktivity, že zdaleka nedosahují úrovně těch amerických a britských, proto se často musí o jejich zjištění opírat a pak s varovným »ty, ty, ty« přijít až před naše nejvyšší.

Nyní se američtí zpravodajci, kromě hitu s ruskou kyberšpionáží, jež prý ovlivnila americké volby a umožnila zvolit Trumpa prezidentem, a s otrávením dvojagenta Skripala, rozhodli, protože tento hit už málokoho nadchne, přeorientovat na Čínu. Prý, dozvěděli jsme se právě v těchto dnech, se Čína pokouší vytlačit USA z místa první světové supermocnosti a získat proto jejich leckterá tajemství a vytlačit je na okraj dění. Jak jednoduché! A jak složité konstrukce musely zvláštní služby vymyslet. A protože i naše zvláštní služby nemohou zůstat pozadu, proto i na Štědrý den se jistě snažily, aby ty čínské u nás odhalily a byli jsme konečně bezpeční i z těch východních dálek.

Navštívil jsem o svátcích jednu čínskou potravinářskou prodejnu. Potřeboval jsem housky. Od té doby se bojím, že podle pokynu velmi bdělých zpravodajců ze Západu, kteří jistě dali pokyn i v tomto směru, budu pokládán za východního špiona.

Milan ŠPÁS