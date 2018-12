Co prozradí příště?

Pětadvacátého prosince tomu bylo právě osmdesát let, co zemřel spisovatel, novinář a dramatik Karel Čapek, usmýkán neblahými politickými okolnostmi a českými fašisty. Veřejnoprávní televize připravila k připomenutí tohoto velikána několik inscenací a právě pětadvacátého nabídla dvojdílný publicisticko-dokumentární pořad. Avšak nejhodnotnější byl bezpochyby film režiséra Štěpána Skalského Člověk proti zkáze natočený na sklonku roku 1989. Škoda, že film byl zařazen v televizním programu dosti pozdě a kvůli přímému přenosu jakéhosi fotbalového klání se jeho začátek posunul dokonce až na 23. hodinu. Přitom právě tento snímek, v němž všichni herci vyloženě excelují (a jsou i maximálně podobní historickým postavám), by měla znát zejména mládež.

Příspěvkem k čapkovskému roku je jistě i divadelní inscenace nazvaná Čapek autorů Věry Maškové a Pavla Kheka. Nastudoval ji soubor pražského divadla Rokoko, premiérována byla vloni. Není to špatné představení. O hře se píše, že pojednává o »zoufalém zápase dobrého a čestného člověka s přesilou, jež ho nakonec udolala jen o malou chvíli dřív, než se naplnily všechny katastrofy, před kterými varoval«. Jen jsem nepochopila, proč ve hře musí dojít ke scéně, kdy se Karel Čapek setkává s Václavem Havlem, oblečeným dokonce ve vězeňském mundúru! Jako kdyby snad bylo možné oba muže ztotožnit, jejich dílo i odkaz. Na závěr zazní i Havlovo »pravda a láska musí zvítězit«... Proboha proč? Marně hledám paralelu mezi nimi. Může se snad celoživotnímu pacifistovi Čapkovi rovnat »humanitární bombardér« a pretendent vstupu do agresivního Severoatlantického paktu Havel? Je to jen úlitba současným tendencím.

Po internetu běhá video, v němž americký multimiliardář George Soros bezelstně vypráví, jak a kdy se setkal právě s Václavem Havlem. Bylo to krátce po listopadovém převratu, a pak ho navštěvoval »poměrně často během prvních let jeho prezidentství«. Když se Václav Havel chystal vystoupit v americkém Kongresu, Soros zasáhl do textu jeho projevu. Nesvítila jsem jim u toho, ale Soros sám přiznává, že změnil Havlovu původní ideu, aby supermocnosti nechaly Evropu na pokoji - tedy nejen Sovětský svaz, ale také USA. Jak víme, Václav Havel tyto své původní názory, které musely mnoha lidem konvenovat, v Kongresu skutečně neřekl. Podle Sorose to »z politického hlediska nebyla dobrá myšlenka«, proto na to poukázal a - prezident Havel obsah své řeči upravil.

Kdo si myslí, že George Soros je neškodný mecenáš a altruista, na kterého je pořádán nespravedlivý hon, mýlí se. Tahá účinně za nitky a ovlivní vše, co potřebuje. Co prozradí příště?

Monika HOŘENÍ