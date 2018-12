FOTO - Haló noviny

Klouzavý mandát – ano či ne?

Premiér Andrej Babiš (ANO) oprášil otázku klouzavého mandátu poslance-ministra. Učinil tak v reakci na kritiku místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiřího Valenty (KSČM) týkající se absencí předsedy vlády na jednání Sněmovny. Lepší docházku měli i Babišovi předchůdci Bohuslav Sobotka (ČSSD) a Petr Nečas (ODS).

Klouzavý mandát spočívá v tom, že pokud se poslanec stane i ministrem, přenechá na dobu výkonu vládní funkce místo v zákonodárném sboru náhradníkovi. Po případném odchodu z vlády by se ministr mohl vrátit zpět do poslanecké lavice, kterou by »poslanecký náhradník« musel povinně uvolnit. Volně řečeno – s poslaneckým mandátem by se tak trochu žonglovalo.

O takové změně se mluvilo v minulosti opakovaně, ale sotva by získala ústavní většinu v obou parlamentních komorách. V minulém volebním období vládní hnutí ANO přišlo s návrhem na zavedení klouzavého mandátu pro poslance i senátory, poté však z požadavku této úpravy pro horní komoru ustoupilo. Ve variantě jen pro poslance se pak klouzavý mandát dostal i do rozsáhlejší vládní novely Ústavy, kterou však Sněmovna do voleb neprojednala.

»KSČM se diskusi nebrání, ani nevyhýbá. Klouzavý mandát může plnit svůj účel, proč ne. Mnohem raději bychom však řešili otázku ztráty mandátu v situaci, kdy poslanec opustí poslanecký klub strany či hnutí, za které kandidoval ve volbách a byl za něj zvolen, či dokonce přejde k jinému politickému subjektu. To je v rozporu s volebním zákonem, který říká, že poslanci jsou zvoleni za politické strany, politická hnutí či jejich koalice. My proto chceme řešit přeběhlictví, kterým byl historicky poznamenán téměř každý politický subjekt v Poslanecké sněmovně,« řekl už loni v rozhovoru pro náš list místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

Pochybnosti převažují

Ústavní experti v debatě o možné revizi Ústavy před časem odmítli možnost zavedení klouzavého mandátu. Oslabil by se podle nich vztah mezi vládou a Sněmovnou, musely by se ošetřit i různé praktické problémy. Problematická by byla podle nich úprava mandátu poslanců v případně tzv. přeběhlíků.

»Pro klouzavý mandát nevidíme důvod, ale jednat o něm můžeme,« řekl v minulém volebním období k této věci předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Položil si však otázku, co by se stalo s náhradníkem za ministra ve Sněmovně, pokud by byl tento ministr z vlády odvolán – to se stává během volebního období někdy i opakovaně. Poukázal na to, jak v minulosti rozhodl Ústavní soud o předčasných volbách, které zrušil, když podle něj převážilo právo na dodržení doby mandátu poslance nad právem volit.

Václav Klaus se za doby svého prezidentství ke »střídačce« v poslanecké lavici vyslovil jasně. Princip klouzavého mandátu podle něj nerespektuje čl. 26 Ústavy, podle něhož »Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně«. To znamená, že jakékoli zastupování poslance je nepřípustné. Byl přesvědčen o tom, že výkon práv a povinností spjatých s mandátem poslance je osobního nezastupitelného charakteru a »pokud by byly vykonávány osobou odlišnou od platně zvoleného poslance, šlo by o neplatné úkony.« Poslanecký mandát vždy byl a má být osobní, byl přesvědčen tehdejší prezident.

V některých evropských zemích, třeba na Slovensku, klouzavý mandát funguje, jinde nikoli. Naopak ve Velké Británii ministr musí být zároveň poslancem.

Chudák náhradník

»Jako právník vidím jedno z hlavních pozitiv zavedení klouzavého mandátu v tom, že by se rovněž ze systémového hlediska posílila oddělenost mocí ve státě. Zde moci zákonodárné a výkonné. Určitě není dobré a konzistentní pakliže jedna a tatáž osoba je současně jednou nohou v poli moci výkonné (post ministra) a druhou stojí v sektoru moci zákonodárné (mandát poslance),« napsal před časem na serveru epravo.cz právník a právní pedagog Petr Kolman.

Politoložka Vladimíra Dvořáková se v médiích už v minulosti vyslovila proti klouzavému mandátu. U parlamentního systému je podle ní poměrně běžné, že ministři bývají zároveň členy parlamentu. »Klouzavý mandát vytváří nejistotu a z hlediska kontinuity mi to nepřijde jako řešení,« míní. Nejhůř by na tom byl náhradník, odešel by z práce do parlamentu, ale odtud by mohl třeba zase rychle vypadnout. Jak by se mohl v takové situaci soustředit na poslaneckou práci? A jak kvalitně by asi mohl poslanecký mandát vykonávat? Neměl by jistotu, jak dlouho bude poslancovat.

Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik tvrdí, že poslancování je běh na dlouhou trať, v prvním volebním období se zákonodárce rozhlíží a učí, zkrátka sbírá zkušenosti. Takový náhradník by se však ani nemusel stačit rozkoukat. Například poslankyně Taťána Malá (ANO) strávila ve funkci ministryně spravedlnosti pouhých 13 dní! To by možná její náhradník ani nestačil složit poslanecký slib. Nepřekonala však vicepremiérku Karolínu Peake (Lidem), která vydržela v čele ministerstva obrany jen osm dní!

Klouzavý mandát docházku neřeší

Klouzavý mandát by také zanechal díru v rozpočtu Sněmovny v desítkách milionů korun. Poslanec-ministr totiž bere jen jeden, a to ministerský plat. Náhradník by samozřejmě bral plný poslanecký plat. Něco by jistě stálo i případné náhradníkovo odstupné, kdyby musel sněmovní zdi opustit kvůli případnému pádu svého předchůdce z ministerského postu...

Premiér Andrej Babiš má své představy. Myslí si, že pokud by se z poslaneckého mandátu vyvázal, nemusel by na schůze Sněmovny docházet možná už vůbec. A další ministři rovněž. Vláda je však odpovědná právě Sněmovně. Absence členů vlády konkrétně na interpelacích by klouzavý mandát vůbec neřešil. Naposled se z interpelací omluvil nejen premiér, ale na část či na celý čtvrteční převážně interpelační den i desítka dalších ministrů.

Na špatnou docházku členů vlády konkrétně na interpelace si členové dolní komory českého parlamentu stěžují stále. Většina premiérů i ministrů dělá drahoty, a pokládá to za ztrátu času, bez ohledu na to, které strany jsou právě ve vládě. Ovšem jen Babiš poslancům sdělil, že se »nekope do zadku« a pracuje od rána do večera. Jak s oblibou říká – nekecá a maká. Nejčastěji bohužel mimo dolní komoru parlamentu.

Pokud by někdo v rámci změny Ústavy klouzavý mandát předložil, a shodly se na něm obě komory parlamentu, stejně by mohl začít platit až od nového volebního období. Ale to zřejmě nehrozí, tak rychle to nepůjde. Zákonodárci už budou sotva tak zbrklí jako v případě přímé volby prezidenta republiky. Ti, kdo ji nejvíc požadovali, na ni nyní nejvíc žehrají.

(ku)