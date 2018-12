Německá CDU s novým vedením – nově také v EU

Křesťanskodemokratická unie (CDU) má novou předsedkyni. Na začátku prosince se jí na hamburském sjezdu CDU stala 56letá Annegret Krampová-Karrenbauerová (AKK), která dostala 51,75 % hlasů, porazila tak svého největšího konkurenta Friedricha Merze a ve stranické funkci vystřídala Angelu Merkelovou.

Tato změna v čele největší německé pravicové strany, resp. největší politické strany vůbec, okamžitě a pochopitelně vyvolala otázky týkající se jak dalšího směřování nejen CDU, ale i Spolkové republiky, a prodlouženě také Evropské unie, jíž Německo dominuje. Lze příchodem Krampové-Karrenbauerové, která povede CDU v příštích spolkových volbách, očekávat citelné, ba zásadní politické změny?

Sjezdu CDU předcházelo klání mezi AKK a jejím nejvážnějším protivníkem Friedrichem Merzem, mužem vzešlým z prostředí velkokapitálu a průmyslových bossů a je reprezentujícím. Jeho osobní nepřátelství vůči odcházející Angele Merkelové bylo známé a to, že je podporován médii Springerova koncernu rovněž. Jinými slovy Merz byl kandidátem těch, kterým se zdálo, že tradičně konzervativní CDU se v posledních letech dostala příliš daleko do společenského a politického středu. AKK se profilovala jako legitimní pokračovatelka linie Merkelové. Ovšem ani Merz by neznamenal jinou budoucnost CDU, neboť změny v CDU a kolem CDU, ke kterým došlo za posledních 18 let pod Merkelovou, měly objektivní příčiny a ani Merz by nedokázal otočit kolem nazpět. Merkelové se totiž podařilo přitáhnout nové vrstvy voličů CDU, a to především obyvatele velkých měst a mladší ženy, zatímco volební elektorát této strany byl tradičně na venkově a v malých městech, a spíše ji volili muži a starší lidé. Na sjezdu nešlo o ideologii, ale o udržení moci CDU.

V posledních letech se Merkelové pozice stala neúnosnou kvůli její iracionální migrační politice a problematickým opatřením hlavně v sociální sféře. V tomto ohledu se oba hlavní kandidáti na post šéfa CDU alespoň v jednom poučili: vítání uprchlíků je historií. »Potřebujeme inteligentní hraniční režim, tranzitní střediska, bilaterální dohody pro rychlé navracení uprchlíků,« prohlašuje AKK, zatímco Merz volal po odstranění individuálního práva na azyl z německé ústavy (základního zákona). Ovšem pokud jde o sociální politiku, lze očekávat, že i nová předsedkyně CDU vyslyší přání Svazu německého průmyslu (BDI), formulované v jednoduché šifře jako »čestné impulzy a myšlenky například v daňové a finanční politice«.

»Zvítězil status quo,« zní vesměs komentáře v médiích kritických vůči německé vládě. Pravicový kurz bude nejen zachován, ale lze očekávat jeho posílení, žádných podstatných změn nedozná ani evropská, resp. unijní politika CDU a jí vedené spolkové vlády (což platí i pro vládu vzešlou z příštích voleb). Být nadále hegemonem EU a dělat pro to vše, patří ke kontinuitě německé politiky nejen pod vedením CDU.

Jiří MAŠTÁLKA