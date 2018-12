Ilustrační FOTO - Haló noviny

Kurdové pozvali armádu na sever Sýrie

Syrská armáda oznámila, že vstoupila do města Manbidž na severu Sýrie. Podle místních médií se na tom dohodla s tamními kurdskými milicemi.

Ty požádaly vládu o pomoc kvůli nedávné hrozbě Turecka, že se Ankara chystá v regionu k další ofenzivě. Kurdské milice YPG zveřejnily předtím prohlášení, v němž vyzvaly vládu v Damašku k převzetí kontroly nad územím, jež dosud ovládaly. Učinily tak v souvislosti s nedávným oznámením USA, že stáhnou z regionu své vojáky.

Vstup syrské armády do Manbidže přivítal spojenec syrské vlády Rusko. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov to označil za pozitivní krok, který může pomoci stabilizovat situaci. Turecký prezident-diktátor Recep Tayyip Erdogan v reakci připomněl už dříve domluvenou dnešní schůzku v Moskvě, kde mají o situaci na severu Sýrie v souvislosti s chystaným stažením USA jednat turečtí ministři obrany a zahraničí a šéf turecké tajné služby.

Erdogan také řekl, že nejnovější situace v Manbidži není jasná. Zatímco syrská vláda tvrdí, že její armáda vstoupila do města, syrská exilová organizace SOHR uvedla, že vládní jednotky jsou na okraji města. Erdogan zdůraznil, že Turecko ze severu Sýrie (který okupuje) neodejde, dokud odtamtud nevyžene (údajné) teroristy. Za ně Ankara absurdně považuje milice YPG.

Ochrana před tureckou invazí

»Vyzýváme syrskou vládu, aby její armáda převzala kontrolu nad územím, z něhož jsme se stáhli, zejména nad městem Manbidž, a aby tak ochránila tyto oblasti před tureckou invazí,« uvedla YPG na Twitteru. Nato syrská armáda oznámila, že vstoupila do Manbidže. »Zajistíme plnou bezpečnost všem syrským občanům i ostatním v tomto městě,« uvedla syrská armáda.

Milice YPG bojovaly s podporou USA na severu Sýrie proti organizaci Islámský stát (IS) a díky občanské válce v Sýrii ovládly na severu značná území. Proto tam Ankara už v roce 2016 skandálně poslala své jednotky v obavě z nárůstu vlivu Kurdů u svých hranic. Na jihovýchodě Turecka totiž působí separatistická kurdská organizace PKK, což ale Turka k vměšování se do vnitřních záležitostí cizího státu nijak neopravňuje!

Manbidž osvobodily SDF/YPG

Arabsko-kurdské milice SDF, jejichž hlavní součástí jsou YPG, s podporou USA v roce 2016 osvobodily od IS i město Manbidž, které leží nedaleko tureckých hranic. Letos v červnu se USA a Turecko v rámci zmírnění napětí v oblasti nepochopitelně dohodly, že YPG se z města stáhnou.

Minulý týden kontroverzní americký prezident Donald Trump oznámil, že nařídil stáhnout americké jednotky ze Sýrie. Několik dnů předtím ohlásil Erdogan, že s podporou místních povstalců zahájí na severu Sýrie další ofenzivu proti YPG. Turecký deník Yeni Safak uvedl, že už v pondělí posílili své postavení u města Manbidž místní povstalci podporovaní Tureckem.

Syrská armáda se z kurdského regionu na severu Sýrie stáhla v roce 2012, když tam YPG dobyly větší území. V oblasti pak vznikla de facto autonomní kurdská oblast a mezi režimem a Kurdy panoval křehký mír.

Autonomii zatím NE

Letos v létě, když se začalo hovořit o odchodu USA ze Sýrie, se kurdská Sjednocená demokratická strana (PYD), jejímž ozbrojeným křídlem jsou YPG, pokoušela s režimem jednat o uznání autonomie. Tu ale Kurdům vláda prezidenta Bašára Asada přiznat odmítá.

Černobílý Trump

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt se pak jasně vymezil vůči tvrzení Trumpa o porážce IS v Sýrii a šéfa Bílého domu obvinil, že světové události zjednodušuje. Trump s oblibou věci popisuje v černobílých pojmech, řekl Hunt ve vysílání rozhlasové stanice BBC Radio 4. Válka proti IS v Sýrii není podle Londýna u konce. »Prezident Trump je odborníkem na to, aby o věcech, které se ve světě dějí, hovořil jen v černobílých pojmech. Hodnocení Spojeného království je takové, že jsme ve válce proti DAIŠ (arabská zkratka pro IS) učinili obrovský pokrok, ale u konce ještě není,« odpověděl šéf britské diplomacie na otázku, zda má americký prezident pravdu, když hovoří o porážce IS v Sýrii.

Podle hlavního politického zpravodaje bulvárního deníku The Sun Toma Newtona Dunna byl výrok ministra zahraničí nezvykle nediplomatický. »Jeremy Hunt zaútočil na Trumpa jako na 'odborníka' na popisování světových problémů 'v černobílých pojmech' a šel proti němu ohledně IS... Jakákoli snaha o diplomatické jemnůstky je pryč,« napsal na Twitteru.

Stejný pohled na situaci v Sýrii jako Hunt prezentovalo britské ministerstvo zahraničí i bezprostředně poté, co Trump 19. prosince překvapivým sdělením ohlásil rozhodnutí stáhnout z této blízkovýchodní země americké vojáky. Podle Hunta tam bojovníci IS »stále drží jistá území« a stále představují reálná rizika. »Musíme být i nadále ve střehu,« řekl.

USA nemohou být četníkem

Donald Trump při kontroverzní středeční návštěvě amerických vojáků v Iráku stažení jednotek ze Sýrie hájil překvapivě s tím, že Spojené státy nemohou »dál být světovými policajty«. To by byl skutečný průlom, realita ale bude jiná. Podle všeho docházejí dolary… Podle ČTK mají Spojené státy aktuálně v Sýrii kolem 2000 vojáků.

