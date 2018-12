Ilustrační FOTO - pixabay

Jde především o zefektivnění administrativy

Skupina poslanců z různých politických klubů připravila změnu zemědělského zákona, která už leží ve Sněmovně. Nejde o žádné drama, cílem změny je však zefektivnit proces národních dotací, tj. dotací financovaných výhradně ze státního rozpočtu ČR, v zemědělství.

»Zemědělské národní dotace budou převedeny na Státní zemědělský intervenční fond. Tedy na organizaci, která byla k účelu administrování dotací primárně zřízena. Jde o převod kompetencí z ministerstva zemědělství na fond, který je platební agenturou pro dotace. Některé věci se dosud rozhodovaly přímo na ministerstvu zemědělství, v budoucnu se budou rozhodovat na fondu. Je to čistší, jasnější, zřetelnější, průhlednější, více v souladu s pravidly,« sdělil našemu listu místopředseda sněmovního zemědělského výboru, stínový ministr zemědělství KSČM Pavel Kováčik, jehož jméno pod novelou nechybí.

Místopředseda sněmovního zemědělského výboru, stínový ministr zemědělství KSČM Pavel Kováčik.

Ve stávajícím režimu by se měly nadále administrovat pouze podpory v rámci genetických zdrojů, které bude provádět ministerstvo nebo jím pověřená osoba, s ohledem na jejich vysoce odborná specifika.

»Rozpočet zemědělských dotací poskytovaných výhradně z národních zdrojů se v roce 2013 pohyboval kolem 800 miliard korun, v současné době dosahuje výše přes tři miliardy korun. Zároveň lze předpokládat, že význam a rozsah dotací do zemědělství poskytovaných výhradně z národních zdrojů se bude zvyšovat i vzhledem k návrhům reformy společné zemědělské politiky EU po roce 2020. Ministerstvo navíc nebude nadále nadměrně zatěžováno běžnou administrativní činností spojenou s poskytováním a administrací dotací,« odůvodňují poslanci racionalitu navrhované změny.

Klíčovým důvodem pro převedení administrace a poskytování národních dotací na fond je skutečnost, že v rámci většiny finančních prostředků poskytovaných resortem zemědělství zastává ministerstvo roli toho, kdo zemědělskou politiku vytváří a řídí a fond má pozici realizátora a administrátora této politiky.

Ulehčí se ministerstvu, fondu i žadatelům dotací

Tímto systémem ročně projde zhruba 35 až 40 miliard korun, 200 až 250 tisíc žádostí o dotace prostřednictvím více než 200 dotačních titulů a opatření společné zemědělské politiky EU. Převedením administrace národních dotací na fond bude podle předkladatelů novely možné využít nastavení tohoto systému, tj. napojení na registry, elektronické podání, více informací pro klienty atd. Ministerstvo se také bude moci v oblasti národních dotací více zaměřit na nastavení zemědělské politiky v rámci jednotlivých komodit.

Většina zemědělských národních dotací se v současnosti zpracovává ve spolupráci mezi ministerstvem a fondem s výjimkou těch v oblasti genetických zdrojů. Z celkového počtu 6502 přijatých žádostí v rámci zemědělských národních dotačních titulů za rok 2017 bylo ve spolupráci mezi ministerstvem a fondem administrováno 6453 žádostí o dotace, což je 99,25 procenta.

»Vzhledem k tomu, že v posledních letech zasahuje Českou republiku každoročně některá plošná klimatická krize, ať už je to sucho, jarní mrazy, povodně, vichřice apod., a tyto nenadálé situace znamenají mimořádnou zátěž pro ministerstvo při jejich administraci, budou se i tyto kompenzace vést nově jako národní dotace a vše s tím spojené bude také převedeno na fond,« dodal Kováčik. Poukázal na to, že současný způsob administrace zemědělských národních dotačních programů je sice funkční, ale přece jen není dostatečně efektivní a představuje zvýšenou administrativní zátěž jak na straně ministerstva a fondu, tak na straně žadatelů o dotace. A to má novela odstranit.

(ku)