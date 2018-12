Čeští hokejisté prohráli na MS 20 s Ruskem

Česká hokejová dvacítka prohrála ve druhém vystoupení na mistrovství světa ve Vancouveru Rusku 1:2 a po úvodním vítězství nad Švýcarskem (2:1 v prodloužení) vyšla poprvé naprázdno. Tým kouče Václava Varadi doplatil na dvě branky inkasované při vlastních přesilových hrách. Další duel ve skupině A čeká český tým v neděli ve 2.00 SEČ proti domácí Kanadě.

Do první šance se dostal ve druhé minutě Šen, ale ztroskotal na Dostálovi. Za čtyři minuty se předvedl i ruský gólman Kočetkov, který kryl Kautovu možnost. Vzápětí jej otestoval také Nečas. Český gólman ukryl mezi betony Marčenkovu teč.

V 16. minutě se dočkal Varaďův výběr první přesilové hry, ale Alexejev strávil na trestné lavici celé dvě minuty a navíc se tam radoval i z vedení svého týmu. Galimov se v útočném pásmu uvolnil přes Galvase a překonal Dostála střelou pod lapačku.

Na přelomu první a druhé třetiny se Češi ubránili při Laukově trestu. Hned za 26 sekund po jeho návratu šel pykat i Gaspar, Rusové toho ale nevyužili. Už při plném počtu hráčů na ledě musel Dostál likvidovat při tlaku soupeře dva pokusy Ivana Morozova i střelu Marčenka.

Na druhé straně po Kautově přihrávce minul Nečas a Machalův pokus chytil Kočetkov. Dostál si poradil se střelami Samoruka a Romanova. Na druhé straně se dostal do šance Zadina, ale z úhlu ruského gólmana neprostřelil.

Ve 36. minutě při Muranovově trestu Češi inkasovali podruhé při vlastní přesilovce. Šen v brejku přihrál Kovalenkovi, který blafákem do forhendu překonal Dostála a radost z gólu mu jen trochu kazil následný nepříjemný pád na zadní mantinel.

Za 43 vteřin v pokračující výhodě přišel o čisté konto Kočetkov. Kvasničkova střela od modré čáry se odrazil od tváře a ramena stínícího Kondelíka a zapadla za brankovou čáru. Při následném Králově vyloučení se Češi ubránili.

V úvodu třetí třetiny Rusové odolali při Kostinově trestu. Potom si Dostál poradil s Romanovou střelou a Kostinovou dorážkou. Při Gasparově vyloučení Češi udrželi těsný náskok a v 53. minutě český gólman opět vychytal Kostina.

Varaďův výběr se tlačil za vyrovnáním, střelecky aktivní byl především Zadina, ale na Kočetkova nevyzrál. V 58. minutě zkomplikoval českému týmu situaci faulem Bukač. Při power play Zadina zabránil v pojistce skóre Kovalenkovi, ale ani následný tlak českého týmu stav nezměnil. Ruský gólman ještě vytěsnil Nečasův pokus.

Hlasy po utkání:

Václav Varaďa (trenér ČR): »Výsledek je pro nás trpký, ale v některých fázích utkání jsme hráli velmi dobře a vytvářeli si příležitosti. Paradoxně nám ublížily naše přesilové hry. Je to špatně a do dalšího průběhu turnaje se to musí změnit. Jsou tam natolik zkušení hráči, aby k tomu nedocházelo. Musíme se taky víc tlačit do branky, chodit si tam pro odražené puky a clonit brankáři. Utkání se jinak muselo divákům líbit, bylo to nahoru - dolů. S Rusy je to vždycky speciální, dnes o gól vyhráli, ale třeba se ještě potkáme v rámci turnaje a bude to jiný zápas.«

Filip Zadina (útočník ČR): »Zápas jsme si prohráli sami. V přesilovkách nemůžeme dostávat góly, máme je od toho, abychom je dávali. Potom jsme se ale zvedli a makali, jenže puky nám teď nechodí a je to strašně frustrující. Sebereme se a proti Kanadě uděláme do nejlepší výsledek. Jsou to normální hráči jako my a víme, že umíme hrát dobře.«

Jáchym Kondelík (útočník ČR, autor jediného gólu): »Gól jsem dal bradou, puk se mi odrazil od ramene do brady a pak spadl do brány. V našich přesilovkách jsme udělali chyby z přemíry snahy, nesmí se nám to stávat znova. Jinak si myslím, že jsme odehráli skvělý zápas. Přehráli jsme Rusko, které je považováno za jeden z top týmů, zatímco nás trochu podceňují. Patříme ke špičce a dokážeme porazit každého, teď se všichni strašně těšíme na zápas s Kanadou.«

Karel Plášek (útočník ČR): »Na zápas s Kanadou se hrozně moc těšíme. Připravíme se na něj, dáme do toho všechno a budeme chtít vyhrát. Víme, že Kanada má výborné kluky, ale jsou to stejní lidi jako my. Řekneme si taktiku a když ji budeme dodržovat, tak s nimi můžeme uhrát slušný výsledek. Už dneska přišlo strašně moc lidí a jestli jich bude ještě víc, tak to bude úplně úžasné.«

Mistrovství světa hokejistů do 20 let - skupina A (Vancouver):

Česko - Rusko 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 36. Kondelík (Kvasnička, Plášek) - 18. Galimov (Slepec), 36. N. Kovalenko (Šen). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Staňo (SR) - Oliver (USA), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:2. Diváci: 14.523.

Sestava Česka: Dostál - J. Galvas, Kvasnička, D. Mikyska, Gaspar, F. Král, Bukač - Hrabík, Nečas, M. Kaut - F. Zadina, Machala, Hladonik - Lauko, Kondelík, Plášek - Pekař, Kern, Pour. Trenéři: Václav Varaďa, Aleš Krátoška a Patrik Eliáš.

(čtk)