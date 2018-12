Ilustrační FOTO - pixabay

Většina Čechů je proti pyrotechnice mimo silvestra

Téměř tři čtvrtiny Čechů nesouhlasí s volným prodejem zábavní pyrotechniky. Pravidelně ji kupuje necelá pětina lidí. Většina zastává názor, že pyrotechnika zneklidňuje zvířata, je zdraví škodlivá a hlučná, ale zároveň dotváří správnou silvestrovskou atmosféru.

Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury Nielsen Admosphere, kterého se zúčastnilo 517 lidí starších 15 let. Volně prodejnou zábavní pyrotechniku schvaluje 13 procent lidí. Proti je 72 procent dotázaných, zbytku je to jedno. Muži jsou benevolentnější než ženy. Každoročně pyrotechniku kupuje 17 procent Čechů, naopak 65 procent veřejnosti ji nekupuje nikdy.

Ti, kteří pyrotechniku nakupují, dávají při koupi přednost kamenným obchodům, které se nespecializují jen na prodej pyrotechniky. Specializované prodejny preferuje necelá čtvrtina dotázaných. Stánkový prodej vyhledává sedm procent nakupujících. Nejméně se Češi pouští do nakupování pyrotechniky online, tímto způsobem si ji obstarává pět procent lidí. Datum spotřeby kontroluje vždy před použitím rachejtlí 41 procent kupujících.

Kvůli silvestrovským oslavám kupuje zábavní pyrotechniku 96 procent lidí. Při oslavách narozenin ji používá 15 procent Čechů. »Naopak slavit ohňostrojem kupříkladu kariérní úspěchy či státní svátky mezi Čechy stále není zvykem – s tímto cílem ji kupují pouhá tři procenta dotazovaných,« uvedla agentura.

Více než 90 procent veřejnosti pak souhlasí s tím, že zábavní pyrotechnika zneklidňuje zvířata, 78 procent míní, že je zdraví škodlivá a hlučná, více než polovina lidí ji považuje za zábavnou a pro 60 procent dotázaných dotváří správnou silvestrovskou atmosféru.

Neopatrným nebo nepovoleným používáním zábavní pyrotechniky se ale lidé mohou dopustit závažných trestných činů. Podle policie se v posledních letech několikrát stalo, že petardy či dělbuchy někoho zranily nebo výrazně poškodily majetek. S případy požárů od nelegální pyrotechniky se setkávají i hasiči. Jejich počet ale rok od roku naštěstí klesá.

Pokud člověk svojí neopatrností při vystřelování petard někoho zabije nebo zraní, může ho policie později obvinit z usmrcení či těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Rozebíráním a úpravami dělbuchů se pak navíc může osoba dopustit nedovoleného ozbrojování, za které hrozí až pětileté vězení. Mezi další trestné činy spojené s použitím pyrotechniky patří obecné ohrožení a poškození cizí věci. »Pyrotechnické výrobky používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osob a věcí, užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu,« radí policie.

Při oslavách bychom se měli řídit rozumem

Otázky Haló novin pro předsedkyni Ústřední rozhodčí komise KSČM Helenu Vrzalovou

Jste velká milovnice zvířat a je jasné, že pro ně jsou Silvestrovské oslavy dost nepříjemné, která podle vás nejvíce trpí?

V naší smečce mám opravdu možnost srovnávat. Zatímco kočky, čuník, morčata nebo králíčci snáší dělobuchy a ohňostroje bez větších problémů, psi silnějšími ranami neskutečně trpí. Mají citlivý sluch a většinou i povahu, která takový hluk vnímá jako ohrožení. V období kolem silvestra jsou vystresovaní, málo žerou a odmítají chodit ven. Prášky dostupné u veterinářů jsou řešením jen na krátkou dobu, pomůžou přečkat poslední noc v roce, ale petardy všude bouchají už nejméně týden.

Nebylo by lepší rovnou petardy zakázat?

To už bychom snad s vaničkou vylévali i dítě, nic se nemá přehánět. Úplně by stačilo pyrotechniku omezit opravdu jen na silvestr, kdy jsou majitelé většinou schopni svá zvířátka zabezpečit a pomoci jim. A při oslavách se řídit zdravým rozumem.

Vyděšení miláčci se často mohou svým majitelům ztratit, mohou při jejich hledání pomoci třeba i sociální sítě?

Určitě. Jak obecně Facebooku a podobně moc nefandím, tak tady je rozhodně velkou pomocí. Sama jsem zapojená do řady skupin u nás i na Slovensku, které pomáhají hledat ztracené mazlíky, inzerují nalezence, případně jim obstarávají nové domovy. Je to hodně dobrá věc.

Co byste popřála do nového roku?

Zvířátkům teplé pelíšky, plné misky a milující náruč. A lidem? Aby mezi sebou nacházeli tolik lásky, věrnosti a nesobeckosti, kolik jich je mezi němými tvářemi…

Tomáš CINKA