Petr Jákl při práci

Petr Jákl dotočil velkofilm Jan Žižka

Po necelých třech měsících náročného natáčení padla v Nymburku poslední klapka filmu Jan Žižka, jehož název pro zahraničí bude Medieval. Režisér Petr Jákl tak nyní vymění téměř každodenní starost o třistačlenný štáb na place za neméně náročnou práci ve střižně.

»Takový velkofilm znamená daleko víc úsilí, než jsem si dokázal představit. Musel jsem se soustředit na hrozně moc věcí, všechno bylo náročnější na čas. Na place bylo daleko víc lidí, herců, kaskadérů, komparzistů, bylo málo denního světla, protože se natáčení posouvalo, až jsme se dostali do zimy, ale bylo to úžasné. Máme nádherné obrázky, úžasné herce, jsem opravdu šťastný, že jsem mohl režírovat takové hvězdy,« svěřil se Petr Jákl.

Christopher Rygh a Magnus Samuelsson

Jako producent a režisér dokázal do projektu nalákat nejen nejvýraznější české herce, jakými jsou Karel Roden, Ondřej Vetchý, Jan Budař či Marek Vašut, ale i světoznámé herecké osobnosti.

Na place na Křivoklátu, Točníku či na Zvíkově se tak potkávali například Ben Foster jako Jan Žižka, Michael Caine jako Boreš, Til Schweiger jako Rožmberk s Matthewem Goodem coby Zikmundem či Sophie Lowe jako Kateřinou nebo s Torakem v podání Rolanda Mollera.

»Neustále přemýšlím nad tím, jak se mi to vlastně podařilo, že mi všechny ty hvězdy na film kývly a že jsem je mohl režírovat. Samozřejmě jsem se dostal i do situací, kdy herci měli na něco jiný názor a musel jsem jim to vysvětlit tak, abych to dostal tam, kde by to pro film bylo nejlepší. Ale pracovalo se mi s nimi hrozně dobře, naslouchali mi, o všem jsme si povídali a nakonec jsme všichni šli jedním směrem,« vysvětlil s nadšením režisér, pro kterého bylo toto natáčení zatím nejnáročnějším v životě. V rámci projektu totiž fungoval také jako producent a scenárista.

»Padaly tak na mě i další věci, nejenom ty režijní. Musel jsem věnovat strašně moc úsilí na přípravu. Některé věci nakonec nebyly úplně podle mých původních představ, ale člověk se musí přizpůsobit tomu, jak to plyne, jak se to vyvíjí,« dodal Jákl.

Bojové scény

Historický velkofilm Jan Žižka vznikal na mnoha lokacích ve středních a jižních Čechách, točilo se však i v Praze na Karlově mostě. »Chtěl bych ukázat světu ta nejhezčí místa u nás. Každou lokaci jsme vybírali tak, jak si myslím, že by ji měli v zahraničí vidět. Ve filmu se objeví ta nejhezčí česká místa, často i chráněné oblasti, kde bylo potřeba komplikovaně vyřídit povolení, protože když někam přijedete s třistačlenným štábem, je potřeba spousta opatření,« vysvětlil režisér, který divákům samozřejmě dopřeje pořádnou dávku zajímavých bojových scén.

»Očekával jsem, že natočení bojových scén bude složité a komplikované, ale i přesto, že jsme věnovali obrovské úsilí přípravám a trénovali jsme měsíce jenom bitvy, museli jsme pak spoustu věcí obměňovat a přizpůsobovat jednotlivým místům, kde jsme natáčeli. Někteří herci také často neměli dost času na přípravu, takže zpomalovali ty, kteří měli natrénováno, do toho spousta koní… A vrátit se po každé bitvě na začátek a znovu točit všechno znovu bylo velmi komplikované a časově náročné,« dodal Jákl, který nyní s materiálem zamíří do střižny. Film by měl přijít do kin v roce 2020.

(pk)

FOTO – Stanislav HONZÍK