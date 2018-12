FOTO - Pixabay

Dočká se primární péče konečně své reformy?

Reforma primární péče, zřízení odškodňovacího fondu, prohlubující se nedostatek zdravotníků v regionálních nemocnicích. To jsou podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové hlavní problémy, na jejichž řešení by se mělo v příštím roce zaměřit vedení resortu.

Především dlouho slibovaná reforma primární péče, která by přinesla praktikům vyšší kompetence, by měla být podle Markové prioritou ministerstva v nadcházejícím roce. »Praktičtí lékaři by mohli předepisovat širší škálu léčivých přípravků a přebírat od specialistů již zaléčené a stabilizované pacienty do své péče. Zároveň by měli více pozornosti věnovat prevenci. Ostatně právě větší důraz na preventivní péči by se měl stát jedním z nejdůležitějších úkolů pro pana ministra i zdravotní pojišťovny,« řekla Marková našemu listu. S tím podle ní souvisí další nesplněný slib současného ministra, který měl do konce tohoto roku předložit návrh na zřízení odškodňovacího fondu. Z něj by měly být hrazeny těžké případy ojedinělých následků po povinném očkování. »Stále také chybí koncepce masivnější vysvětlovací kampaně, která by čelila nepravdám kolujícím mezi rodiči malých dětí a způsobujícím nebezpečný pokles proočkovanosti populace,« doplnila stínová ministryně.

Vedení resortu se bude muset podle ní i v příštím roce zabývat řešením prohlubujícího se nedostatku zdravotníků v regionálních nemocnicích i chybějících praktických lékařů, včetně těch pro děti a dorost. »Kromě pokračující potřeby srovnání a nárůstu platů a mezd, je třeba zbavit zdravotnictví nesmyslné byrokracie a změnit některé kompetence. Systém bude i nadále potřebovat finanční prostředky, takže je nezbytné přijmout zákon o pravidelné automatické valorizaci plateb za státní pojištěnce,« konstatovala Marková. Tady podle ní ministr narazil u ministerstva financí, takže KSČM tento návrh zákona opět předložila do Poslanecké sněmovny. Pozornost se bude podle stínové ministryně soustřeďovat i na pokračování elektronizace zdravotnictví a dokončení hrazení nemocniční péče podle diagnóz. »To by mělo přinést větší spravedlnost do systému financování,« dodala.

Vyřešit úhradu léků na vzácná onemocnění

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) před časem uvedl, že jeho resort se chce zaměřit především na revizi cen a úhrad léků. Systém podle něj nefunguje správně, vadí mu zejména dlouhá správní řízení při vstupu nových léků na trh. »Je to úkol pro příští rok, kdy bude připravená revize cen a úhrad léčiv. Je to velmi potřebné, vidíme v systému spoustu nedomykavostí,« řekl. Změna v úhradách nových moderních léků a léků na vzácná onemocnění by podle náměstka ministra Filipa Vrubela mohla být od roku 2020.

Ceny a úhrady léků stanovuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Bez stanovené ceny a případné úhrady z veřejného zdravotního pojištění nemohou lékaři pacientům nové léky předepisovat. Správní řízení má trvat do 165 dní, doba je ale překračována. Průměrně podle odborníků léky vstupují na trh až třikrát déle.

Podle Vrubela je cílem připravované novely zákona o veřejném zdravotním pojištění zvýšit a urychlit dostupnost nových moderních léčiv a léků na vzácná onemocnění. »V současné době jsou pacienti zbytečně pod nutností žádat o úhradu přes paragraf 16. Proces ale trvá dlouho a není předvídatelný,« řekl. Paragraf 16 hovoří o výjimce, kdy je možné uhradit péči jindy nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, pokud je pro konkrétního pacienta jediná možná.

Podle Markové je dobře, že se konečně věnuje pozornost tomuto problému. Na to, že stanovení cen a úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění trvá u nás příliš dlouho, se dlouhodobě upozorňuje. »Pokud se naplní to, o čem hovoří náměstek, pak si oddechnou i pojišťovny. Ty totiž čelí oprávněnému tlaku na proplácení léků, které nejsou standardně hrazeny, aby tak činily právě podle paragrafu 16. Pro pacienty to znamená velkou obavu, že právě jejich životně důležitá léčba nebude hrazena, a často dochází i k zbytečným soudním procesům nebo k ponižujícím žádostem o různé druhy charitativních sbírek,« uvedla.

Lékaři se sankcí obávat nemusejí

Od ledna 2019 budou muset lékaři, kromě výjimečných případů, jako je například výpadek elektřiny nebo internetu, vydávat všechny recepty elektronicky. Povinné jsou od začátku letošního roku, část lékařů ale stále píše recepty papírové. Letos jim to umožnila výjimka ministerstva.

Lékaři se ale nemusejí podle ministra obávat, že by za nevydání elektronického receptu po Novém roce mohli dostat milionové sankce. SÚKL by i větší problémy měl řešit nejprve domluvou a konzultací, uvedl Vojtěch. Ministerstvo chce navíc snížit maximální hrozící sankce ze dvou milionů na 300 000 korun.

Vojtěch odmítl, že by mohlo ministerstvo ustoupit od požadavku na povinné vydávání receptů elektronickou formou od ledna 2019. »Sankce nadejdou, pokud bude někdo systematicky ignorovat zákonnou povinnost, ne že nepředepíše jeden elektronický recept,« uvedl Vojtěch.

Marková připomněla, že zavedení povinného eReceptu v lednu 2018 předcházel desetiletý odklad, během kterého měli lékaři možnost dostatečně se připravit. »Tento rok byl přechodný, tedy bez sankcí, a většina lékařů eRecept bez problémů používá. Je však trestuhodné, že ministerstvo nedokázalo za celý rok uvést v život i slibovaný lékový záznam. Právě to je totiž bonus eReceptu pro lékaře, pacienty i celý systém zdravotnictví. Pacientovi jsou hlídány případné negativní lékové interakce, lékař zase ví, jaké léky jsou předepisovány a nedochází k zbytečnému plýtvání,« dodala stínová ministryně.

(jad)