Babyboxy pomáhají chránit životy dětí

Babyboxy za dobu svého působení v České republice, od června 2005, pomohly zachránit už 180 dětí - 104 děvčat a 76 chlapců. Vyplývá to ze statistik spolku Babybox pro odložené děti - Statim, který schránky po republice instaluje. V ČR je v provozu 76 babyboxů.

První babybox začal fungovat v roce 2005 v GynCentru v pražském Hloubětíně. Vůbec první odložené nemluvně v ČR se v něm objevilo v únoru 2006. Bylo to děvčátko.

Zatím nejvíc dětí se do babyboxů dostalo v roce 2011. Bylo jich 22. O rok později jich schránky přijaly 20. Loni a předloni zdravotníci vyzvedli 16 chlapců a děvčátek. Letos jich bylo 18, tedy stejně jako v letech 2013 a 2015.

Nejčastěji lidé odloží novorozence do schránky mezi 16:00 a 20:00. V tu dobu se v ní ocitlo 47 dětí. Dalších 37 v ní pak bylo mezi 20:00 a půlnocí. Nejvíc dětí se dostalo do babyboxu v září a v prosinci, a to po 22. Nejsilnějším dnem je pondělí s 33 odloženými dětmi, následuje úterý s 32. Novorozenci se našli zatím ve čtyřech desítkách instalovaných schránek. Babyboxy jsou u nemocnic, radnic či záchranných služeb. Jeden vznikl i u domova důchodců.

V popelnici umřu

Na české babyboxy se před několika lety zaměřil Výbor OSN pro práva dítěte. Ve své tehdejší zprávě uvedl, že ho schránky na odložené děti v ČR »vážně znepokojily«. Podle členů výboru porušovaly hned pět článků úmluvy o právech dítěte. Byly prý v rozporu třeba s právem na život a také od narození na jméno, totožnost, státní příslušnost či možnost znát rodiče. Výbor v roce 2011 doporučil státu babyboxy zrušit.

Podle zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse, který sám sebe nazývá babydědkem, to bylo nepochopení a schránky naopak pomáhají život dětí chránit. Své potomky do nich totiž odkládají obvykle ženy, které se ocitly ve velmi tíživé situaci. Kdyby taková možnost nebyla, nemusely by některé děti přežít. Spolek už dřív zahájil kampaň na podporu babyboxů a k ochraně nechtěných dětí. Zvolil tehdy provokativní heslo: »V popelnici umřu«. V minulosti se totiž objevilo několik případů, kdy lidé našli v odpadcích mrtvé novorozeně. Za prospěšné podle průzkumů považuje babyboxy drtivá většina Čechů.

