Česko má vysoký rating

Česká republika si i v letošním roce udržela vysoké hodnocení schopnosti splácet své závazky, tzv. rating. Mezi zeměmi regionu je tak Česko nejlépe hodnocené a několik let se již pohybuje také nad průměrným ratingovým hodnocením členských zemí eurozóny.

Ve střední a východní Evropě není země s vyšším kreditním ratingem, než má Česká republika. Stejné hodnocení mají například Francie, Belgie či Velká Británie, uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

»Česká republika v letošním roce dosahuje svého vůbec nejlepšího hodnocení v historii země od roku 1993,« uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. V případě ČR agentury oceňují nízkou úroveň veřejného zadlužení, silné institucionální uspořádání a také rychlý růst české ekonomiky. »Veřejné finance ČR jsou ale v lepším stavu než veřejné finance většiny zemí, které vykazují lepší hodnocení. Ratingové agentury do hodnocení totiž promítají i jiné než ryze ekonomické aspekty, například kvalitu a stabilitu institucí nebo geopolitickou pozici,« dodal Kovanda.

V letošním roce agentury Fitch Ratings, JCR a R&I zvýšily ratingové hodnocení dlouhodobých závazků v cizí měně z A+ na AA- při stabilním výhledu. Agentura Moody’s pak v rámci potvrzení ratingu A1 vylepšila výhled ze stabilního na pozitivní, vyplývá z informací zveřejněných ministerstvem financí.

MF počítá letos s přebytkem veřejných financí 1,6 procenta HDP. Loni veřejné finance skončily v přebytku 1,5 procenta HDP, což byla jedna z nejlepších hodnot v EU. Ta požaduje, aby schodek veřejných financí byl pod třemi procenty HDP.

Celkový vládní dluh by se podle výhledu MF měl zlepšovat každý rok až do roku 2021. Z loňských 34,7 procenta HDP čeká úřad jeho pokles letos na 33 procenta a postupný pokles až do roku 2021 na 30 procent. EU požaduje dluh pod 60 procenty HDP.

(ng)