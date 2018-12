Zabydlování rodin s dětmi bez přístřeší s rozpačitým výsledkem

S rozpačitým výsledkem skončil v Brně jeden rok ověřovaný unikátní pilotní projekt zabydlování nemajetných rodin s dětmi, které nemají přístřeší.

Tento z ciziny převzatý projekt s názvem Rapid Re-Housing stál 10 milionů Kč, z čehož 95 procent zaplatila EU a město Brno k tomu přidalo 500 000 Kč. Unií bohatě sponzorovaný projekt ušetřil městu 1,5 milionu Kč z veřejných rozpočtů, tj. průměrně 31 000 Kč na každou z padesáti testovaných bezdomoveckých rodin s dětmi.

Roční ověřování tohoto projektu zkoumal v Brně výzkumný tým složený z Ostravské univerzity a Masarykovy univerzity v Brně. Jeho představitelé označili pilotní projekt za úspěšný s tím, že v r. 2019 bude už 12 měst v ČR pracovat za peníze z EU na obecném integrovaném systému ukončování bezdomovectví. Náměstek brněnské primátorky pro sociální záležitosti Robert Kerndl hodnotil výsledek rezervovaně: »Z analýzy vyplývá, že myšlenka projektu funguje. Pokud by měl pokračovat, bude na něj nutné uvolňovat další finance a pracovníky. Zabydlování se neobešlo bez provozních komplikací a problémů. Teprve budeme rozhodovat, zda projekt podpoříme i do budoucna a jakým způsobem. Podklady získané výzkumem obou univerzit využijeme k dalšímu rozhodování.«

O co v Brně vlastně jde?

Dle výzkumníků žije v tomto městě 565 rodin s dětmi bez domova. Sociální vize počítá, že za peníze EU by prý šlo u nich dosáhnout do r. 2026 nuly v bytové nouzi. V dubnu 2016 se v Brně přihlásilo do registrace projektu Rapid Re-Housing 421 nemajetných rodin s dětmi bez střechy nad hlavou. Představitelé magistrátu z nich náhodně vylosovali 50 rodin, často s dluhy vůči radnici kvůli neplacení nájemného z užívání obecního bytu. Těm přidělili do užívání na jeden rok nově opravený městský byt. Dvě nepřizpůsobivé rodiny z druhé šance brzy vypadly a tak 48 rodin (tj. 96 procent z vybrané padesátky) bylo schopno udržet si s poskytnutou podporou městský nájemní byt po dobu jednoho roku. Během 12 měsíců od nastěhování strávilo v běžném bydlení průměrně 11,8 měsíce, v porovnání s 99 jinými nemajetnými kontrolními rodinami, které strávily v nájemním bydlení pouze 2,7 měsíce. U první skupiny prokázala poskytnutá podpora, že tento přístup navrací děti ze sociálních ústavů zpět do rodin, zlepšuje zdravotní stav rodičů i dětí a šetří veřejné prostředky. Polovina z Unií i městem Brnem dotovaných rodin se potácí v rozpočtu mezi příjmy z pracovního poměru nebo brigád a výdaji na nájemné z bydlení, stravu a nejnutnější rodinné výdaje. O splácení dluhu městu z dřívějšího neplatičství za užívání bytu může zatím jen snít, rest nemá z čeho hradit.

»Byla jsem teď na pár brigádách, mám pocit, že mohu nastoupit normálně do práce. Pořád mám dluhy, ale to zásadní teď nechybí - bydlení. Dcera je teď spokojenější, ve škole ji pořád chválí. To mi dává hroznou sílu,« popsala svoji roční zkušenost paní Zuzana, jedna z klientek brněnského pilotního zabydlování bezdomoveckých sociálně slabých rodin s dětmi. Mnohé z nich chtějí využít druhou šanci s úmyslem neopakovat chyby z minulosti. Výsledek projedná Zastupitelstvo města Brna a v případě pokračování projektu může perspektivním asi 40 rodinám prodloužit nájemní smlouvy z bydlení o další rok.

Předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka informoval, že »bydlení především (Housing First) se stalo inovací v oblasti sociální politiky a v posledním desetiletí se šíří v mnoha evropských státech (Skotsko, Dánsko, Francie, Portugalsko, Holandsko, Itálie a další), ale také v USA (kde byl původně vyvinut), Kanadě či na Novém Zélandu. V Brně pod jeho hlavičkou fungují dva projekty – Rapid Re-Housing a Housing First. Inovativnost tohoto přístupu spočívá v tom, že je doprovázen výzkumnými daty z evaluačních studií či statistického ověřování dopadů zabydlení domácností bez domova. Výzkumy v USA, Kanadě a Evropě ukazují, že Bydlení především všeobecně ukončuje bezdomovectví u nejméně osmi lidí z deseti, a to napříč různými skupinami lidí bez domova.«

Co z toho je pravda?

»V ČR bylo v r. 2015 kolem 68 500 lidí bez přístřeší, z toho přes osm tisíc nezletilých. Podle dat MPSV z roku 2016 žilo 118 500 lidí, včetně dětí, v nejistém či nevyhovujícím bydlení. Počet osob pobírajících doplatek na bydlení se mezi lety 2010 a 2014 ztrojnásobil z 23 500 na 74 000 domácností. Asi 8900 rodin pobíralo v roce 2014 doplatek na bydlení na ubytovnách, v azylových domech či v jiných institucích, z toho v 80 % byla dávka vyplácena na ubytovny. Z průzkumu situace na ubytovnách bylo zjištěno, že 47 % ubytovaných žilo v minulosti v nájemním bydlení, 17 % u rodičů, 8 % ve vlastním bydlení a 27 % v jiném typu ubytování. Podle zprávy Deloitte z roku 2013 byl hlavním důvodem setrvávání na ubytovnách nedostatek financí na kauci a zaplacení nájmu,« vysvětlil výzkumník Ripka.

Předseda brněnské městské organizace KSČM Martin Říha k tomu poznamenal: »Podle předložených materiálů se zdá vše jako růžové. Po důkladnějším prostudování podrobné zprávy už to tak růžově nevidím. Rodiny nejsou schopny splácet dluh a bez přidělení obecního bytu by to nefungovalo. Je zřejmé, že náklady na tyto byty do projektu nebyly započítány. Co se týká školní docházky, v jedné části zprávy uplatnění metody Rapid Re-Housing v Brně je napsáno, že se nedalo prokázat zlepšení a na druhé straně se již hovoří o zlepšení. Co z toho je tedy pravda? Vzhledem k rozsahu hodnocení této metody je třeba zveřejněné informace řádně nastudovat. Je třeba si také říct, kde vezmeme další nemalé prostředky na její pokračování, protože z EU už nic nedostaneme.«

(vž)