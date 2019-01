Ilustrační foto - sparta.cz

Sparta gólem Lafaty v poslední minutě vyhrála Silvestrovské derby

Fotbaloví internacionálové Sparty porazili v Silvestrovském derby Slavii 6:5 gólem nováčka Davida Lafaty z penalty v poslední 50. minutě. Červenobílým nepomohly ani čtyři branky Rudolfa Skácela. Letenští navázali na loňské vítězství 9:4 a ve 33. ročníku tradiční exhibice na konci roku si připsali teprve osmou výhru. V utkání veteránů nad 45 let se po hattricku slávisty Luboše Kozla zrodila remíza 5:5.

"Sice je to jen silvestrovské, ale pořád derby. Líbilo se mi to. Krásná atmosféra, hodně lidí, mělo to náboj. Vyhráli jsme, tak sparťané mohou být spokojeni," řekl Lafata. "Potkal jsem se s kluky, které jsem dlouho neviděl. Je to pěkná tradice. Byl jsem rád, že mě Jirka Novotný pozval," dodal.

Sparta si v derby internacionálů nad 35 let v posledních dvou letech mírně vylepšila bilanci, kterou má jinak stále výrazně příznivější s 21 výhrami Slavia. Letenští posílili ofenzivu o nejlepšího střelce ligové historie Lafatu a stále aktivní hráč Olešníku v krajském přeboru ozdobil návrat do rudého dresu hned ve čtvrté minutě vedoucím gólem.

Za pět minut sice srovnal z dorážky Rudolf Skácel, ale ve zbytku úvodního poločasu, který se hrál na 25 minut, dominovala Sparta. Její hru režíroval stále aktivní ligový hráč Mladé Boleslavi Marek Matějovský. Po jeho přihrávce nejprve zblízka doklepl míč do opuštěné branky Luděk Stracený a pak se prosadil Václav Koloušek.

Matějovský po pauze ozdobil ve 34. minutě svůj výkon i gólem, když zblízka s přehledem překonal gólmana Václava Wintera, jednoho ze tří nováčků ve slávistickém dresu. Vedle něj si premiéru v červenobílých barvách odbyli Jiří Bílek a Mario Lička.

Slávisté se ale nevzdali a závěr zdramatizovali. Skácel dvěma góly v 38. a 40. minutě snížil na 3:4 a pak nejhezčí brankou dne, krásným lobem, srovnal Ivo Ulich. Vzápětí poslal Spartu znovu do vedení Koloušek, ve 48. minutě odpověděl opět neudržitelný Skácel, ale poslední slovo měli přece jen Letenští. Lafata proměnil penaltu za tři rohy a připravil sparťanským fanouškům na závěr roku aspoň trochu radosti po nevydařeném podzimu ligového týmu.

"Přišlo mi to ve větším tempu než loni. Rivalita tam je, každý chce zvítězit a podle toho to vypadalo," řekl Matějovský. "Atmosféra byla skvělá. Bylo to příjemné pro všechny. Přál bych si, aby se Spartě dařilo víc. Tak jsme snad fanouškům udělali radost alespoň tady," dodal.

"Samozřejmě porážka mrzí. Závěr jsme měli dobrý, vyrovnali jsme, ale bohužel pravidlo penalty za tři rohy nás stálo lepší výsledek," řekl "silvestrovský" nováček Jiří Bílek.

Nejlepšími hráči byli zvoleni stále aktivní ligový fotbalista Příbrami Skácel a za Spartu autor dvou gólů Václav Koloušek.

Derby veteránů hrané na 2x20 minut přineslo v 16. ročníku už osmou remízu. Hattrickem k ní přispěl slávista Kozel, který proměnil dvě penalty. Oba týmy nastoupily poprvé se sedmi hráči v poli a za červenobílé si zahrál i reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý.

"Nějak se nemohli najít ti, co kopou penalty, tak to zbylo na mě. Bylo to rychlejší, živější, asi k tomu přispěl ten rychlý gól. Museli jsme od začátku dotahovat. Škoda, že když jsme to otočili, že jsme to neudrželi. Ale remíza je asi zasloužená," uvedl Kozel.

33. Silvestrovské fotbalové derby internacionálů - hráči nad 35 let (2x25 min., bilance po utkání 21-4-8):

Slavia Praha - Sparta Praha 5:6 (1:3)

Branky: 9., 38. z pen., 40. a 48. Rudolf Skácel, 41. Ivo Ulich - 4. a 50. z pen. David Lafata, 24. a 41. Václav Koloušek, 15. Luděk Stracený, 34. Marek Matějovský.

Slavia: Václav Winter - Jiří Bílek, Jaroslav Černý, Lukáš Došek, Tomáš Hrdlička, Tomáš Hunal, Martin Hyský, David Kalivoda, Mario Lička, Martin Müller, Tomáš Pešír, Karel Piták, Rudolf Skácel, Ivo Ulich.

Sparta: David Bičík - Tomáš Čížek, Jan Flachbart, Milan Fukal, Tomáš Hübschman, Tomáš Jun, Václav Koloušek, David Lafata, Marek Matějovský, Jiří Novotný, Luděk Stracený, Lukáš Zelenka, Radek Šírl.

16. Silvestrovské fotbalové derby veteránů - hráči nad 45 let (2x20 min., bilance po utkání 6-8-2):

Slavia Praha - Sparta Praha 5:5 (2:4)

Branky: 12., 34. obě z pen. a 37. Luboš Kozel, 22. Jiří Jeslínek, 16. Pavel Řehák - 1. Marek Trval, 6. Petr Vrabec, 15. Daniel Zítka, 17. Václav Budka z pen., 38. Marek Kincl.

Slavia: Petr Bureš - Roman Janoušek, Jiří Jeslínek, Jaromír Jindráček, Luboš Kozel, Pavel Kuka, Jan Mareš, Pavel Medynský, Pavel Řehák, Jaroslav Šilhavý, Milan Šimůnek, František Veselý, Luboš Zákostelský.

Sparta: Jaromír Blažek - Aleš Bažant, Miloslav Denk, Michal Horňák, Josef Jarolím, Marek Kincl, Vratislav Lokvenc, Richard Margolius, Marek Trval, Petr Vrabec, Daniel Zítka, Václav Budka.

(čtk)