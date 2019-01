FOTO - archiv

Některé představy jsou už na hraně demokracie

Poslanci by mohli mít při schůzích Sněmovny větší časový prostor pro schvalování zákonů, urychlit by se mohlo schvalování většiny mezinárodních smluv a také projednávání některých zpráv by mělo rychlejší spád.

Takové a další změny přináší návrh novely zákona o jednacím řádu Sněmovny, kterou předložil její předseda Radek Vondráček (ANO). Předloha upravuje také například procedurální veta, která mohou uplatnit poslanecké kluby nebo skupiny poslanců. Vláda zaujala k předloze neutrální stanovisko s tím, že uznává autonomii zákonodárného sboru ve věcech jeho vnitřního fungování.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik Haló novinám řekl, že s některými změnami souhlasí, k jiným je opatrný, k dalším kritický. V dolní komoře parlamentu očekává k předloze obsáhlejší diskusi, komunističtí poslanci se rovněž teprve poradí, co podpoří, a co nikoli.

Vondráček označil navrhované úpravy jednacího řádu za kompromis, jenž vzešel z jednání pracovní skupiny složené ze zástupců všech klubů a sněmovních legislativců. Od změn si slibuje efektivnější jednání dolní komory.

Co nového tedy novela přináší?

Závěrečnému hlasování o zákonech by Sněmovna mohla věnovat vždy celou středu, tedy jednání od devíti ráno až do sedmi hodin večer, nikoli jen do dvou odpoledne, jak to platí dnes. O pátcích novela čas pro konečná čtení předloh nemění. Kováčik zavzpomínal, jak v minulosti schvalovala Sněmovna zákony kdykoliv, prostě když na ně došla řada, což mohlo být klidně také každý den. »Je to jeden z možných pokusů, jak soustředit hlasování pokud možno co do nejzhuštěnějšího času tak, aby bylo přítomno - a zpravidla ve středu to také tak bývá - co nejvíc poslanců. Na druhé straně si však myslím, že to není úplně konečné řešení. Může se stát, že ve středu bude až do večera velmi vypjatá atmosféra, a čím vypjatější atmosféra, tím větší chyby se dělají,« prohlásil předseda poslanců KSČM k Vondráčkově představě.

Zároveň si však myslí, že v případě takové změny by bylo konečné projednávání a schvalování zákonů snadněji obstruovatelné. Zejména když je více poslaneckých klubů, nyní jich je devět. »Z toho šest teoreticky i prakticky může obstruovat po dvou hodinách. I kdyby se to zkrátilo jen na hodinu, je v takovém případě efektivní hlasování vyloučeno. Posoudíme to na klubu, uvidíme, zda to podpoříme, za zkoušku to možná stojí,« dodal Kováčik.

Mezinárodní smlouvy by mohla dolní komora schvalovat zrychleně už v úvodním kole s výjimkou dohod, kterými ČR přenáší pravomoci na mezinárodní instituce. Totéž by platilo pro odstupování od smluv. K většině smluv stejně není žádná diskuse – ani na plénu, ani ve výborech. U informativních materiálů by v některých případech podle novely stačilo jejich projednání ve výborech, nemusely by se probírat na plénu. Obojí by určitě v této oblasti zrychlilo práci.

Z některých změn čiší účelovost

Předloha upravuje také například procedurální veta, která mohou uplatnit poslanecké kluby nebo skupiny poslanců. Úprava vet vznášených poslaneckými kluby by více zohlednila početnost frakcí. V dikci jednacího řádu Poslanecké sněmovny se jedná o »námitky« poslaneckých klubů, popřípadě poslanců, jejichž uplatnění brání sněmovní většině ve využití určitého specifického procedurálního postupu. Je tedy možné hovořit o menšinovém procedurálním vetu. »Dosavadní právní úprava je nejednotná a částečně i sporná. Nově navržená úprava by měla při uplatňování námitek brát ohled na velikost jednotlivých klubů,« míní Vondráček.

Zatímco nyní mohou zablokovat například schválení zákona zrychleně už v prvním čtení nebo výrazné zkrácení lhůty pro projednání zákona ve výborech nejméně dva poslanecké kluby, nově by tyto frakce musely zároveň mít nejméně 40 členů. »Tohle je podle mě už trošičku za hranou demokracie, poslanecký klub jako ‚instituce‘ není o tom, zda je významnější nebo méně významný podle počtu svých členů. Tam bych velmi váhal,« neskrývá obavy Kováčik.

K vetu by naopak ve všech ostatních případech postačily podpisy 40 poslanců místo současných 50 poslanců. »Na jednu stranu je tu úsilí, aby se potlačila ‚moc‘ poslaneckých klubů, a na druhé straně se snižuje potřebné kvórum co do počtu poslanců. Nepřipadá mi to úplně logické, ale je to zase jedna ze snah tak trochu účelově upravit jednací řád,« zdůraznil předseda klubu komunistů ve Sněmovně. Obvykle taková úprava má podle jeho slov za následek, že se zase vymyslí nějaká jiná »finta«, která zpomalí jednání nebo znemožní projednání bodu, který si některé kluby nepřejí třeba rychle projednat.

Z pokut za absence klub KSČM strach mít nemusí

Vondráčkova novela by zavedla také vynutitelnost úhrady pokuty, kterou poslanci uložil mandátový a imunitní výbor v disciplinárním řízení. Podle zákona o platu už nyní poslanec nemá nárok na polovinu platu a náhrad na další měsíc, pokud se v daném měsíci bez řádné omluvy neúčastnil dvou jednacích dnů Sněmovny i výboru a komise. Když by bez omluvy chyběl víc než čtyři dny, přijde o celou částku. Dosavadní právní úprava počítá s uložením disciplinární sankce v podobě pokuty. Problémem je podle Vondráčka však vynutitelnost sankce v případě, že poslanec dobrovolně pokutu neuhradí. »Srážka z platu poslance se nabízí jako schůdné řešení, platná právní úprava s ní nicméně nepočítá. Vzhledem k tomu, že srážky z platu lze provádět pouze na základě zákona a způsobem, který zákon stanoví, navrhuje se nově tento institut upravit v zákoně o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,« odůvodňuje předseda dolní komory potřebu změny.

Vondráček míní, že by se neměl krátit plat za měsíc, ale za dny nepřítomnosti. »Krátil by se denní plat, pokud se poslanec neúčastní bez řádné omluvy,« uvedl šéf dolní komory v prosinci v České televizi. Podle něj by omluva měla souviset s prací. Pokud by se jednalo o rodinné důvody, měla by být omluvenka nějak podložená. »Dnes napíše poslanec bez udání důvodu omluvu a je omluven,« postěžoval si Vondráček. Podle něj nepřítomnost zákonodárců komplikuje hlavně jednání výborů, kde se o chystaných změnách legislativy velmi podrobně jedná a posuzují se i případné pozměňovací návrhy.

»Komunističtí poslanci se žádných pokut bát nemusí. Ostatně máme dlouhodobě nejlepší docházku,« řekl k tomu Kováčik. Nepředpokládá však, že projednávání novely ve Sněmovně bude jednoduché. Je to zásah do jednacího řádu, což je zákon jako každý jiný. Je to však zákon, kterým se jednání Sněmovny řídí, jeho dnešní podoba se rodila ztěžka, dlouhodobě, a žádná jeho úprava tohoto typu nebyla podle Kováčika úplně jednoduchá. Je však přesvědčen o tom, že za zkoušku to stojí a že většinu navržených změn nejen poslanci KSČM podpoří.

(ku)