Kubera: Žít a nechat žít

K větší slušnosti, pokoře a úctě k práci druhých, stejně jako k většímu sebevědomí a víře ve vlastní schopnosti vybídl občany ČR v premiérovém novoročním projevu druhý nejvyšší ústavní činitel v ČR, předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS).

»Chovejme se k ostatním lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. Hledejme to, co nás spojuje, i když je to někdy těžké. Žijme podle hesla ‚žít a nechat žít‘ a s vědomím, že slušnost není slabost,« řekl předseda horní komory.

Předseda Senátu se pozastavil nad snahou státu mít své občany pod kontrolou státu a omezovat je přílišnými regulacemi, ať už jde o kuřáky nebo zákaz konzumace malého množství alkoholu před jízdou na kole. Kritizoval také nová unijní pravidla ochrany soukromí (GDPR) nebo trend smazávat rozdíly mezi mužem a ženou. »Trvejme na tom, že ne chřástal polní a brouk páchník jsou pány tvorstva, ale že muž a žena a rodina v širším slova smyslu ční nad vším ostatním jako Mount Everest,« dodal Kubera v novoročním projevu.

Vondráček: Výhrůžky a urážky do demokracie nepatří

Dobré výsledky české ekonomiky, minimální nezaměstnanost i růst mezd a penzí jsou zásluhou milionů pilných občanů. Zaznělo to rovněž v premiérovém novoročním projevu tentokrát třetího nejvyššího ústavního činitele v ČR, předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO).

Varoval před zneužíváním svobody slova k napadání ostatních. Výhrůžky, urážky, vulgarity nebo šibenice podle něj do demokracie nepatří. Vyzval k dialogu a varoval před šířením nenávisti. »Demokracie není boxerský ring. I při protestech na ulicích a náměstích můžeme zůstat slušnými lidmi« uvedl. Chce se ze své funkce zasadit o lepší diskusi mezi poslanci. Cítí svůj díl odpovědnosti za rozdělení společnosti. Mrzí ho, když v politické debatě zaznívají osobní argumenty a dává se přednost pomstě před dialogem.

ČR má podle něj ve světě dobré jméno. »Jsem přesvědčen o tom, že hodně z vás by bylo překvapených, jak o nás smýšlejí v jiných zemích,« konstatoval. »Vlastně nás zahraničí většinou hodnotí daleko lépe, než se vidíme my sami,« dodal. Lidé by si podle něj měli dát předsevzetí, že se přestanou podceňovat.

(ku)