Co nás letos čeká a nemine

Volby do Evropského parlamentu nebo daňové změny budou patřit mezi hlavní události začínajícího roku 2019. ČR si letos také připomene 30. výročí listopadu 1989 a 15 let od vstupu do Evropské unie.

Po loňském roce, kdy se rozhodovalo o prezidentovi, třetině Senátu i o složení obecních zastupitelstev, půjdou letos voliči v ČR k volbám pouze jednou. Budou vybírat 21 národních zástupců v Evropském parlamentu. Hlasování v 27 zemích EU ovlivní i složení příští Evropské komise. Pro budoucnost unie bude důležitý i vývoj na počátku roku, kdy se rozhodne o způsobu, jakým Británie na konci března odejde z EU.

Domácí politiku ovlivní i volební sjezdy pěti z devíti sněmovních stran. Lidovci a Starostové určitě vedení změní, předsedové Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Petr Gazdík (STAN) se o další mandát ucházet nebudou. Naopak u ANO se očekává jednoznačné potvrzení předsedy Andreje Babiše. Předsednické funkce ve svých stranách budou obhajovat také Jan Hamáček (ČSSD) a Jiří Pospíšil (TOP 09).

(ku)