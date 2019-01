Jde o to zlikvidovat »Visegrád«?

Andrej Babiš vadí. To víme, není to nic nového. Proč? Pokusil se na to odpovědět politolog Rašek. Je vetřelec. Vnikl do hájemství mnohých. Vzal moc, dodávám, těm, kteří si ji přece vybojovali, když následovali »hrdinu nad hrdiny, příklad nad příklady« Václava Havla anebo stáli po jeho boku. A nejenom to, on opřel »svoji sílu« o jistou spolupráci s komunisty. Veřejně. Ne podloudně, jako se to někdy dělávalo za časů »brzypolistopadových«. Ostatně nebýt komunistů, nebyl by ani Havel prezidentem. Je třeba pokračovat?

Co vadí nejvíc? Údajný levicový program? Ale o ten ani tak nejde. To je jen »argumentík«, když něco se neděje podle tzv. demokratů a ve Sněmovně se prosadí zákon, jenž pomůže lidem, těm dole, ne těm nahoře. Proto přicházejí se zástupnými problémy. Nechci už zmiňovat Babišovy dluhopisy, Čapí hnízdo, atd. Kvůli tomu někteří politici vyhnali lidi do ulic, tedy ve městech, venkov zůstal v klidu. Stalo se něco? Ani ten tah sobotko-chovancovský se stíháním šéfa ANO nevyšel podle představ. Bylo nutné nasadit větší kalibry. Proto tzv. investigativní novináři porušili švýcarské zákony a morální kodex skutečných žurnalistů. I to se ukázalo jako málo schůdné k odstranění premiéra. A tak iniciovali jednání na půdě Evropského parlamentu, které mělo a má Babiše znemožnit. Kauza dotací pro Agrofert a střet zájmů premiéra. Prý u návrhu byli Zelení z Beneluxu. Ne naši pravdoláskoví europoslanci. Ti řekli »jen svůj názor«, tedy poplivali Babiše. Jenže ony Zelené musel někdo postrčit. Copak něco věděli o »lítém boji« v Praze? O tom, že ti, co tak křičí a připravují podrazy, by se sami chtěli dostat do vedení státu? Ne, o tom nevědí nic.

Proto další »Babišovy podrazy« museli odhalit ve svých vystoupeních poslanci z českých kavárenských lavic. Distancovali se slovy od návrhu, ale hned vykřikli do světa svou obžalobu a vyjmenovali další »hříchy« premiéra Babiše a současné jím řízené vlády. Nestyděli se a nestydí, že plivají tak i na republiku. Proč také? Oni přece jsou jednoznačně pro Unii a Babiš má občas výhrady. Jeho slovo ve svazku visegrádské čtyřky má svůj význam a ta visegrádská čtyřka je občas velmi neposlušná. Ji je třeba rozbít. Proto už na eurounijním pranýři se ocitlo Polsko, po něm maďarský premiér Orbán a nyní i český premiér Babiš, když Ficův »konec« z vůle jistě i Bruselu se udál jinak.

Nechci posuzovat správnost či nesprávnost jednotlivé vyslovené kritiky. Zajímá mě, proč právě tato čtyřka se ocitla i za pomoci kompradorských českých stran v palbě od údajně rozhořčených poslanců ze zemí, které mají možná o moc větší své vnitřní problémy, přičemž Unie sama si nedokázala vyřešit svůj nejzákladnější současný problém, tj. ochranu »Schengenu«, tedy zabránit nekontrolované nelegální migraci.

Farizejství naší kavárny mě děsí. I za cenu zničení čehokoli je schopna jít proti skutečným zájmům své republiky. A pokus zlikvidovat prostřednictvím zástupných problémů »Visegrád« sem patří.

Jaroslav KOJZAR