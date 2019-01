Vyhnání, odsun a jeden televizní pořad

Byl to skutečně krásný pořad o Krkonoších, který v druhý sváteční den nám připravila Česká televize. Autorské duo Král-Kuna nám v prvém díle svého filmu dokázalo přiblížit krásy této části naší země. Nešlo o průvodcovský film, jenž má diváka naladit na některá místa a doplnit je hotely, které nabídnou menu, ubytování a různé kratochvíle a jejichž majitelé byli sponzory.

Autoři nám představovali zdejší faunu a floru, bezobratlé živočichy, vodopády a mokřady, krásná údolí či hřebenové cesty a chodníky stejně jako v Tatrách složené kámen ke kameni.

I se starou hornickou tradicí zdejších hor jsme se mohli setkat. Nakouknout do bývalých zlatých dolů, které už dávno neslouží kutacím pracím. Žádní zlatokopové by se tu neuživili a ani tu nejsou. Jen po nich zbyly štoly a bystřiny, které si klidně mohou říkat zlatonosné, i když už zlato nenabízejí. A právě tam se musím zastavit, protože tady byla velká vada na kráse, úplné břemeno, jímž po nás divácích autoři hodili.

Zastavili nás na místě, kde stávala osada původních horníků. Nezbyl z ní ani jeden dům, ani stěna či třeba prohlubeň do propadlého sklepa. Potomci těch horníků zmizeli a nikdo další se sem do hor po nich nenastěhoval. Odešli jinam? Komentář filmu nám to okamžitě vysvětlil. Šlo o Němce, po roce 1945 byli odsud »vyhnáni«. Ne, odsunuti, ale opravdu vyhnáni. Víte, i slova mohou být tvrdou politikou, stačí jen jedno nahradit druhým a najednou před očima máte »Habrmanův mlýn« namísto spořádaných nástupů na vlak v odsunu schváleném třemi mocnostmi. Tam, v Postupimi, byl zmíněný odsun podepsán. Aby napříště nemohlo docházet k novým Mnichovům, museli odejít všichni Němci, kteří nebyli antifašisté, nebo ti, jimž lidé v okolí žádost zůstat potvrdili, protože prokazatelně nebyli nacisté. Jména žadatelů byla vyvěšena na úředních vývěskách. Těm, kteří zůstali, bylo znovupřiznáno československé státní občanství.

A jsme u dvou slov. Jedno je »vyhnání« a druhé »odsun«. Vyhnání se uskutečňuje bičem, pod samopaly, svévolně, nezákonně nebo nátlakem, ať už mocenským nebo psychickým. Tak se tomu stávalo po Mnichovu, ale vyháněni nebyli Němci, ale Češi. Z míst, která si přivlastnil Hitler po Mnichovu. »Odsun« je zcela jiné slovo. Z českých zemí byli organizovaně odsunuti občané Říše, kteří se chtěli stát Velkoněmci a brzy po Mnichovu se z vlastní vůle zbavili československého občanství a více než milion z nich za aktivní protičeskoslovenské postoje dostalo dokonce medaili. Po roce 1945 byli odsunuti podle rozhodnutí vítězů tam, kam z vlastní vůle chtěli v onom třicátém osmém. Nebyli už našimi občany. Myslím, že to by autoři pořadu měli vědět, anebo vědí a…

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína