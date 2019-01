FOTO - Pixabay

Přelom roku plný atentátů

Muž vyzbrojený kuchyňským nožem pobodal v pondělí večer v centru Manchesteru na stanici železnice a tramvaje tři osoby - muže, ženu a policistu.

Informoval o tom v úterý zpravodajský server BBC. Policie následně potvrdila, že útok vyšetřuje jako terorismus a prohledává blíže neurčený objekt v oblasti Cheetham Hill. Agresora zadrželi policisté, kteří se snaží odhalit jeho motiv.

Podle protiteroristické policie nehrozí žádné další nebezpečí, protože útočník byl dopaden. Asi 50letý muž a žena stejného věku byli převezeni do nemocnice. Podle policie se nacházejí ve vážném, avšak nikoli život ohrožujícím stavu. Policista byl raněn do ramene a po ošetření ho dnes ráno z nemocnice propustili. V oblasti byla posílena bezpečnostní opatření.

Nájezd dodávky

Ještě horší byla situace v Tokiu. Řidič malé dodávky tam najel ve známé módní čtvrti Haradžuku do lidí oslavujících krátce po půlnoci místního času příchod nového roku a zranil devět osob, jednoho univerzitního studenta vážně. Informovala o tom agentura AP. Řidič z místa činu utekl, policie ho ale zadržela a obvinila z pokusu o vraždu. Policejní mluvčí řekl, že zatím nemá informace, že by mezi zraněnými byli cizinci.

Útočník nejprve policii svůj čin označil jako teroristický, později ale řekl, že do lidí najel kvůli popravám, informovala televize NHK. Není jasné, zda měl na mysli nějakou konkrétní popravu, anebo zda mluvil obecně o trestu smrti.

Auto do lidí i v SRN

Také v Bottropu a dalších městech na západě Německa najel o silvestrovské noci 50letý muž autem do skupiny lidí. Celkem zranil pět lidí včetně dítěte, jedna žena je v ohrožení života, informuje internetový portál Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Policie předpokládá, že šlo o úmyslný čin, a to xenofobně motivovaný.

Podle agentury DPA muž, který pochází z Essenu, začal útočit krátce po půlnoci. Nejdříve poblíž centra Bottropu chtěl narazit do jistého chodce, ten se ale dokázal zachránit. Pak najel do skupiny lidí na náměstí Berliner Platz v centru Bottropu, kde se právě odpalovaly petardy a světlice. Tady zranil čtyři účastníky oslav příchodu roku 2019; jsou mezi nimi lidé původem ze Sýrie a Afghánistánu. Potom útočník ujel do sousedního Essenu, kde autem ohrožoval lidi na autobusové zastávce.

Krátce poté fanatika v Essenu zadržela policie. Při zatýkání měl nenávistné poznámky na adresu cizinců. Kromě toho mají podle ČTK vyšetřovatelé informace o tom, že je psychicky nemocný.

(rom)