Na Ukrajině začala kampaň

Bývalý ukrajinský ministr ochrany životního prostředí Ihor Ševčenko v pondělí - v úvodní den oficiální volební kampaně - jako první předložil ústřední volební komisi dokumenty potřebné pro to, aby se zaregistroval jako kandidát na prezidenta.

Ukrajinci budou volit hlavu státu 31. března. Volební kampaň potrvá 90 dnů. Další zájemci o prezidentský úřad mají na podání dokumentů čas do 3. února, pak má do 8. února včetně následovat registrace kandidátů, připomněl list Ukrajinska pravda.

O prezidentský úřad se může ucházet ukrajinský občan starší 35 let a ovládající ukrajinštinu. Podmínkou také je, aby v zemi prožil deset let přede dnem voleb. Mezi kandidáty by neměl chybět lídr KPU Petro Symonenko.

Podle nejnovějšího průzkumu agentury Rejting žebříček favoritů nadále vede bývalá premiérka Julija Tymošenková s podporou téměř 21 % dotázaných, zatímco stávající prezident Petro Porošenko je s 11% podporou na třetí příčce; mezi političku a politika se vklínil herec Volodymyr Zelenskyj. Porošenko nicméně vede v tzv. antiratingu: polovina Ukrajinců pro něj za žádných okolností nehodlá hlasovat.

Politologové nicméně předpovídají, že do 2. kola prezidentských voleb postoupí kromě Tymošenkové právě Porošenko, a to i díky bodům, které mu ještě může přinést nedávné vytvoření sjednocené ukrajinské církve i vyhlášení 1. ledna 2019 státním svátkem – Dnem Stepana Bandery (ke 110. výročí jeho narození).

»Skoro polovina Ukrajinců nevidí politické vůdce, kteří by dokázali efektivně řídit zemi,« poznamenala podle ČTK Ukrajinska pravda k poznatkům sociologů z průzkumů.

(rj)