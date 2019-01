Čtvrtfinálový recept: Žádné laciné fauly

Čeští hokejisté si podle očekávání zajistili postup do čtvrtfinále play off mistrovství světa hráčů do 20 let ve Vancouveru a Victorii. V klíčovém duelu s Dány by jim stačil i bod, ale vyhráli přesvědčivě 4:0, když čisté konto uhájil Lukáš Dostál (na snímku).

Do vyřazovacích bojů postoupili svěřenci kouče Václava Varadi ze třetího místa ve skupině A, jejich soupeřem budou ve čtvrtek nad ránem Američané. »Cíl a úkol byl splněn. Zápas nám pomohl do čtvrtfinále, ale myslím, že kluci bojovali s jeho tíhou. Když vám to tam nepadá, tak je chemie nabouraná. My potřebujeme, aby se nebáli tvořit s pukem a nebáli se. Zápas s Dány jim může pomoci na cestě dál. I když jsme si pomohli dvěma přesilovkovými trefami, tak jsme zápas dohráli ve velké nervozitě. Budeme na kluky apelovat, aby nedocházelo k laciným faulům a ztrátám kotouče, protože teď nás čeká soupeř, který takové chyby potrestá,« dohrával duel kouč Václav Varaďa.

Důležitý gól

Hodně důležitá byla první uklidňující branka. Na koně posadil jasného favorita zápasu skvělý part Hrabíka v deváté minutě, když nejprve zastavil útok soupeře, projel až do blízkosti dánské branky, odkud našel zpětnou přihrávkou Jakuba Louku a ten poslal Čechy do vedení.

»Jsem určitě rád, že jsme vyhráli, protože to byl strašně těžký zápas. Naše hra zase nebyla perfektní a udělali jsme hodně chyb. Musím před Dány smeknout. Víme, že nemají takové schopnosti jako ostatní týmy tady, ale všechno to vynahrazují srdíčkem, rychlostí a nasazením.«

Úporný soupeř

Výrazně se pod postupovou výhru podepsal brankář Lukáš Dostál, který je druhý ve statistikách mistrovství s úspěšností zákroků rovných 96 procent s průměrem jedné obdržené branky na zápas.

»Hráli jsme o postup a jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. Kluci zápas odmakali a máme obrovskou radost. Každé utkání hrajeme na sto dvacet procent, akorát nás zatím trochu trápila koncovka. Věřím, že výhra kluky nakopne, dali jsme Dánům čtyři góly, což je stejně jako Rusové. Dánové ale vůbec nebyli špatní, byl to velice úporný soupeř a udělali jsme nějaké chyby. Teď se těšíme na čtvrtfinále, budeme chtít předvést co nejlepší výkon.«

(stu, zr)

Mistrovství světa do 20 let

Skupina A (Vancouver): Česko - Dánsko 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Branky: 9. Lauko (Hrabík), 12. Nečas (F. Zadina, Kvasnička), 29. Kaut (Kondelík, Nečas), 58. F. Král (Bukač, Kern). Vyloučení: 7:5. Využití: 2:0. Diváci: 10.204. Česko: Dostál - J. Galvas, Kvasnička, D. Mikyska, Gaspar, F. Král, Bukač, Šalda - F. Zadina, Kern, M. Kaut - Pekař, Nečas, Plášek - Hrabík, Kondelík, Pour - Machala, Hladonik, J. Jeník - Lauko. Kanada - Rusko 1:2 (1:1, 0:0, 0:1). Skupina B (Victoria): Švédsko - Kazachstán 4:1 (3:0, 0:0, 1:1), USA - Finsko 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Program čtvrtfinále play off

Středa- 22.00 Švédsko - Švýcarsko (Victoria). Čtvrtek - 00.30 Kanada - Finsko (Vancouver), 02.00 Česko - USA (Victoria), 04.30 Rusko - Slovensko (Vancouver).