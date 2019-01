Logaritmické pravítko

Logaritmické pravítko je věc, kterou před čtyřiceti lety měl každý pořádný technik. Dnes už o něm vědí jen starší a pokročilí. Když jsem ve věku šestnácti let dostal od rodičů pěkné logaritmické pravítko, udělalo mi to obrovskou radost. Počítání s ním – to byl znak dospělosti. Od té doby přišly do módy postupně kalkulačky, velké sálové počítače, malé PC, notebooky, stále chytřejší přenosné telefony, tablety… A dnes je vrcholem techniky Samsung a Huawei. Co naplat – Evropa i Spojené státy kulhají za Jižní Koreou a Čínou.

V poslední době se stává módou chránit domácí výrobce nejrůznějšími podpásovkami. U aut stačí hysterie kolem emisních zkoušek a je vystaráno. U výpočetní techniky to není tak jednoduché. A tak zkusíme mezinárodní zatykač na osoby z vedení firmy. Že důvod, tj. nedodržování sankcí proti Íránu, je v rozporu s mezinárodním právem? To přece nevadí. Chce to »velký bratr« a tomu se neodmlouvá.

A pro ty, kteří by si snad mysleli, že je vše jinak, přispěchá na pomoc jedna z tajných služeb maličkého státu uprostřed Evropy. Mohlo by zde být bezpečnostní riziko. A máme jasno. Pan premiér trochu otálí, velvyslanec Číny se logicky zeptá, v čem spočívá riziko. A odpověď je jasná. Do tohoto systému nemají vstup tajné služby »velkého bratra«. Chápete to konečně, vy zpozdilí? Pokud vás nemůžeme šmírovat, je zde riziko.

A navíc – proč neberete naše vynikající výrobky?? A tak tu máme celosvětovou antireklamní kampaň. Bůh žehnej Americe!! A nekazte kšefty firmám, jejichž zařízení umí ty správné služby zneužít, bando lotrovská! Tyhle problémy s logárkem nebyly.

Jaromír KOHLÍČEK, poslanec Evropského parlamentu za KSČM